Nghị sĩ Mỹ tới Đan Mạch sau lời đe dọa của ông Trump về Greenland

Một phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng từ Mỹ đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Đan Mạch và Greenland tại Copenhagen hôm 16.1, sau những lời đe dọa từ Tổng thống Donald Trump về việc chiếm đóng Greenland.

Phái đoàn 11 thành viên của Mỹ đã gặp gỡ Thủ tướng Đan Mạch và Thủ hiến Greenland, cũng như các nghị sĩ Đan Mạch và Greenland.

Dẫn đầu phái đoàn lạ Thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc đảng Dân chủ.

Ông Coons cho biết: “Và một phần mục đích của chuyến đi này là để một nhóm lưỡng đảng gồm các thành viên Quốc hội lắng nghe một cách tôn trọng từ những người bạn, những đồng minh và đối tác đáng tin cậy của chúng ta ở Đan Mạch và Greenland, rồi để trở về Mỹ sẽ chia sẻ những quan điểm đó, để chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng và có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn về con đường tốt nhất phía trước".

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski trả lời báo chí tại Quốc hội Đan Mạch, ở Copenhagen hôm 16.1 ẢNH: REUTERS

Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Lisa Murkowski cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland không phải là một ý tưởng hay.

“Điều quan trọng cần nhấn mạnh là khi bạn hỏi người dân Mỹ liệu họ có nghĩ rằng việc Mỹ giành được Greenland là một ý tưởng hay hay không, phần lớn, khoảng 75%, sẽ nói ‘chúng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay’", bà Murkowski nói.

Ông Trump cho rằng Greenland rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ vì có vị trí chiến lược và nguồn cung khoáng sản dồi dào, và tổng thống Mỹ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để chiếm vùng lãnh thổ này.

Hôm 16.1, ông nói với các phóng viên rằng Mỹ đang đàm phán với NATO về kế hoạch của ông đối với Greenland.

Các quốc gia châu Âu tuần này đã cử một số lượng nhỏ quân nhân đến hòn đảo theo yêu cầu của Đan Mạch.

Hôm 16.1, Tổng thống Trump nói ông có thể áp thuế quan đối với các quốc gia không đồng ý với kế hoạch của ông.

“Tôi có thể áp thuế quan đối với các quốc gia nếu họ không đồng ý về Greenland, bởi vì Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi có thể làm điều đó", ông Trump nói.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Greenland cùng ngày 16.1 cho biết ông dự định đến thăm lãnh thổ thuộc Đan Mạch vào tháng 3, và ông tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được.

Nhiều nghị sĩ Mỹ, bao gồm một số thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, tuyên bố họ sẽ ủng hộ luật pháp để hạn chế khả năng chiếm Greenland của ông Trump trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền lực đang diễn ra.

Một dự luật ủng hộ việc sáp nhập Greenland cũng đã được đệ trình tại Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra tại các thành phố của Đan Mạch và tại thủ phủ Nuuk của Greenland vào ngày 17.1, để phản đối tham vọng chiếm đóng hòn đảo Bắc Cực của ông Trump.