Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.1.2026

Mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng hôm nay chính thức khai mạc, diễn ra vào thời khắc đặc biệt của lịch sử phát triển đất nước, được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với những quyết sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ.

Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV sáng 19.1 Ảnh: TTXVN

Xuất khẩu chinh phục mục tiêu 500 tỉ USD

Sau khi về đích năm 2025 với kết quả tích cực, xuất khẩu năm 2026 đặt mục tiêu chinh phục mốc 500 tỉ USD.

Xuất khẩu thiết bị điện tử công nghệ cao của VN tăng mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyển sinh ĐH 2026: Mức điểm cộng chứng chỉ IELTS nên thế nào ?

Bộ GD-ĐT cho biết có thể năm 2026 sẽ giới hạn điểm cộng, trong đó có điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ. Như vậy liệu trong thời gian tới tuyển sinh ĐH có dần giảm sự phụ thuộc vào IELTS?.