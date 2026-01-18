Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
18/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Một nhiệm kỳ "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin"; Căng thẳng vé máy bay tết; U.23 Việt Nam quyết thắng U.23 Trung Quốc để vào chung kết... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 18.1.2026.

Một nhiệm kỳ "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin"

U . 23 Việt Nam quyết thắng U . 23 Trung Quốc trong trận bán kết U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 1.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25.1.2026, khắp các tuyến phố cùng nhiều địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của Hà Nội, biểu trưng Đại hội XIV của Đảng cùng với hình ảnh cờ đỏ búa liềm vàng được bố trí trang trọng, hài hòa với cảnh quan đô thị

ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một nhiệm kỳ đặc biệt với ngành tuyên giáo và dân vận, không chỉ bởi khối lượng công việc rất lớn, mà bởi mức độ phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ của bối cảnh trong nước và quốc tế. (trang 3)

Căng thẳng vé máy bay tết

U . 23 Việt Nam quyết thắng U . 23 Trung Quốc trong trận bán kết U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 2.

Nhiều gia đình đến giờ vẫn chưa mua được vé máy bay về quê ăn tết theo đúng nhu cầu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2026 nhưng nhiều gia đình vẫn thấp thỏm chờ vé máy bay, chưa chốt được phương án về quê. (trang 4)

U.23 Việt Nam quyết thắng U.23 Trung Quốc để vào chung kết

U . 23 Việt Nam quyết thắng U . 23 Trung Quốc trong trận bán kết U . 23 Châu Á 2026 - Ảnh 3.

U.23 Trung Quốc sẽ đối đầu U.23 VN ngày 20.1

ẢNH: AFC

U.23 Việt Nam đủ sức đánh bại U.23 Trung Quốc ở bán kết diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 20.1, qua đó trở lại chung kết U.23 châu Á sau 8 năm chờ đợi. (trang 18)

