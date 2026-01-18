Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 18.1.2026

Một nhiệm kỳ "nói cho dân hiểu, làm cho dân tin"

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25.1.2026, khắp các tuyến phố cùng nhiều địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của Hà Nội, biểu trưng Đại hội XIV của Đảng cùng với hình ảnh cờ đỏ búa liềm vàng được bố trí trang trọng, hài hòa với cảnh quan đô thị ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một nhiệm kỳ đặc biệt với ngành tuyên giáo và dân vận, không chỉ bởi khối lượng công việc rất lớn, mà bởi mức độ phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ của bối cảnh trong nước và quốc tế. (trang 3)

Căng thẳng vé máy bay tết

Nhiều gia đình đến giờ vẫn chưa mua được vé máy bay về quê ăn tết theo đúng nhu cầu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2026 nhưng nhiều gia đình vẫn thấp thỏm chờ vé máy bay, chưa chốt được phương án về quê. (trang 4)

U.23 Việt Nam quyết thắng U.23 Trung Quốc để vào chung kết

U.23 Trung Quốc sẽ đối đầu U.23 VN ngày 20.1 ẢNH: AFC

U.23 Việt Nam đủ sức đánh bại U.23 Trung Quốc ở bán kết diễn ra vào 22 giờ 30 ngày 20.1, qua đó trở lại chung kết U.23 châu Á sau 8 năm chờ đợi. (trang 18)