Bất ngờ: Giá vé máy bay Tết Dương lịch hạ nhiệt ngày vàng, chặng hot

Ngay sau khi Chính phủ "chốt" lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, Vietnam Airlines đã phát đi thông báo tăng thêm gần 270 chuyến bay nội địa, tương đương khoảng 45.000 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu về quê, du lịch đầu năm của người dân.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch đã chính thức được công bố kéo dài tới 4 ngày, song ngành hàng không vẫn chưa ghi nhận tình trạng 'sốt' vé máy bay ẢNH: VÕ HIẾU

Các chuyến bay bổ sung tập trung trên các đường bay có nhu cầu cao giữa Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo. Hãng khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm, làm thủ tục trực tuyến hoặc bằng công nghệ sinh trắc học để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay trong cao điểm.

Tương tự, Bamboo Airways cũng nhận thêm 1 máy bay Airbus A320, dự kiến tăng 16% tải cung ứng bay dịp tết, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng...

Hãng Vietjet cũng thông báo từ 17.12 sẽ tăng gấp đôi số chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM với Côn Đảo để phục vụ nhu cầu chơi tết tăng cao của người dân. Hãng bay này vừa mới đón thêm 1 máy bay A321neo ACF, dự kiến sẽ tiếp nhận 22 máy bay mới trong cuối năm nay, đánh dấu đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay.

Các hãng hàng không ồ ạt tăng chuyến, bổ sung ghế cho thấy nhu cầu chơi tết tăng mạnh, song giá vé máy bay ghi nhận biến động khá bất thường.

Đơn cử, được đánh giá là một trong những chặng bay "hot" nhất mùa du lịch đầu năm, song vé máy bay từ TP.HCM đi Phú Quốc ngày 1.1.2026 lại hạ nhiệt so với thời điểm vài ngày trước. Nếu bay của Vietravel Airlines, hành khách chỉ tốn hơn 1 triệu đồng/chiều; giá vé của Sun Phuquoc Airways nhỉnh hơn 1 chút - hơn 1,2 triệu đồng/chiều; Vietjet còn rất nhiều chuyến bay giá hơn 1,5 triệu đồng/chiều. Vietnam Airlines tuy vẫn "giữ phong độ" giá vé cao nhất với một số chuyến bay chỉ còn vé hạng thương gia hơn 4,4 triệu đồng/chiều, vé thường gần 2,8 triệu đồng/chiều nhưng cũng vẫn còn khá nhiều vé chỉ dao động từ 1,3 triệu - 2 triệu đồng/chiều.

Cuối tuần vừa rồi, nhiều người từ TP.HCM "săn" vé đi Phú Quốc chơi trước tết đã phải chi khoảng 2 triệu đồng cho mỗi chiều bay. Ở các khung giờ thuận lợi hơn, khoảng 9 - 10 giờ sáng, vé phổ thông gần như không còn, chỉ còn vé hạng thương gia của Vietnam Airlines với mức giá dao động 3 - 5 triệu đồng mỗi chiều. Do đó, giá vé TP.HCM đi Phú Quốc dịp Tết Dương lịch giảm khá sâu khiến nhiều gia đình bất ngờ.

Cũng từ đầu TP.HCM, nếu các gia đình muốn đi nghỉ lễ ở Nha Trang cũng có thể mua được vé của Vietnam Airlines với giá chỉ khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/chiều.

Tương tự, những người Hà Nội yêu đảo ngọc dịp Tết Dương lịch cũng còn nhiều cơ hội mua vé máy bay với giá 1,6 - 1,9 triệu đồng/chiều, nếu bay ngày 2.1.2026. Mức giá này rẻ hơn khoảng 20 - 30% so với các dịp cao điểm lễ trong năm qua.

Với đường bay TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé máy bay tuy có tăng so với ngày thường nhưng nếu tính theo cao điểm lễ thì lại có phần giảm nhẹ và còn rất nhiều chuyến. Ngày 1.1.2026, vé Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng có chuyến chỉ 1,3 triệu đồng/chiều. Vé của Vietjet cũng dao động quanh mức 1,3 triệu đồng/chiều. Tất nhiên, vẫn có những chuyến bay giờ đẹp buổi trưa của Vietnam Airlines giá vé hơn 2,5 triệu đồng/chiều, bằng cao điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn khá nhiều ghế giá mềm cho hành khách lựa chọn.

Đường bay trục chính TP.HCM - Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2026 vẫn còn rất nhiều ghế trống với giá vé chưa tới 1,5 triệu đồng/chiều của Vietravel Airlines, Bamboo Airways. Các hãng Sun Phuquoc Airways, Vietjet và Vietnam Airlines giá cao hơn, từ 1,5 - hơn 2 triệu đồng/chiều tùy chuyến.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, giá vé biến động tùy theo từng thời điểm khảo sát. Nhìn chung, tải các chuyến bay đường bay chính, du lịch phục vụ kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 hiện đã lấp đầy trên 80%. Do quyết định nghỉ 4 ngày mới được công bố nên tình hình đăng ký vé mới đang "vào" và tốc độ tăng cao hơn trước. Trong giai đoạn cao điểm, Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên chủ động đặt chỗ và mua vé qua website, ứng dụng di động Vietnam Airlines hoặc tại phòng vé, đại lý chính thức của hãng.



