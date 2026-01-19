Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.1.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
19/01/2026 05:00 GMT+7

Tin tức Chung một niềm tin trong trái tim người trẻ, U.23 VN sẽ vào chung kết bằng sự biến ảo, Tổng thống Trump phác họa tương lai Hội đồng Hòa bình… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.1.2026.

Chung một niềm tin trong trái tim người trẻ

Đó là niềm tin vào sứ mệnh cao cả của Đảng dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, thực hiện khát vọng chung của dân tộc, trong đó có những người trẻ đầy hoài bão ở khắp mọi miền.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.1.2026 - Ảnh 1.

Thanh niên Việt Nam gửi trọn kỳ vọng và niềm tin vào phương hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới được hoạch định tại Đại hội XIV

ẢNH: TTXVN

U.23 Việt Nam sẽ vào chung kết bằng sự biến ảo

U.23 Trung Quốc đặt chân đến bán kết mà chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tìm ra cách vượt qua Li Hao, thủ môn được đánh giá hay nhất VCK U.23 châu Á 2026 tính đến thời điểm này.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.1.2026 - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ từ mọi tuyến

ẢNH: TED TRẦN

Tổng thống Trump phác họa tương lai Hội đồng Hòa bình

Ban đầu là cơ chế tập trung cho nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza, Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đang hướng đến tham vọng lớn hơn.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.1.2026 - Ảnh 3.

Tổng thống Trump sẽ là Chủ tịch của Hội đồng Hòa bình

ẢNH: AP

 

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên Donald Trump U.23 Việt Nam
