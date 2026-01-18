Người trẻ làm mới diện mạo thủ đô trước Đại hội Đảng

Thay "áo mới" cho đô thị

Tại các quận nội thành Hà Nội, không khí ra quân chào mừng Đại hội Đảng đã diễn ra sôi nổi trong nhiều ngày qua. Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn P.Đống Đa cho biết, đoàn thanh niên đã tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng diện mạo thủ đô văn minh, trật tự.

Tiêu biểu là tại khu vực Cầu Mới - Ngã Tư Sở, nơi chiến dịch di dời chợ cóc do P.Đống Đa triển khai đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với sự tham gia trực tiếp của đoàn viên thanh niên.

Thanh niên P.Đống Đa tham gia bóc gỡ rao vặt, làm sạch cột điện, tủ kỹ thuật trên tuyến phố Cầu Mới ẢNH: HƯƠNG GIANG

Các đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện đã phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân, trật tự đô thị tháo dỡ mái che, khung sắt lấn chiếm vỉa hè; di chuyển vật dụng kinh doanh ra khỏi lòng đường; thu gom rác thải, làm sạch mặt bằng. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên đảm nhận phần việc bóc gỡ rao vặt, tháo dỡ quảng cáo trái phép trên cột điện, tủ kỹ thuật, trả lại không gian sạch đẹp cho tuyến phố.

Không chỉ tham gia lao động trực tiếp, tuổi trẻ P.Đống Đa còn tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân, tiểu thương hiểu và đồng thuận với chủ trương lập lại trật tự đô thị. Những việc làm cụ thể, thiết thực của thanh niên P.Đống Đa đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về mỹ quan đô thị, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào hành động chào mừng Đại hội Đảng.

Các bạn trẻ P.Hoàng Mai dọn dẹp vệ sinh đường phố để chào mừng Đại hội XIV của Đảng ẢNH: CTV

Tại P.Hoàng Mai lại có những cách làm sáng tạo và quyết liệt để xử lý các vấn đề môi trường nhức nhối. Anh Nguyễn Mậu Thành, Phó bí thư Đoàn phường cho biết, điểm nhấn của đợt ra quân là tập trung xử lý "điểm đen" về rác thải tại khu đô thị Đồng Tàu (khu vực Thịnh Liệt cũ). Đây là bãi đất rộng khoảng 500 m2, vốn đã quy hoạch xây dựng nhưng lâu ngày trở thành nơi tập kết phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt, gây mất mỹ quan nghiêm trọng.

Anh Thành chia sẻ: "Chúng tôi đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung xử lý dứt điểm khu vực này. Kết quả là đã thu dọn được hơn một xe tải rác, ước tính khoảng 1,5 tấn rác thải các loại. Sau khi dọn sạch, Đoàn phường dự kiến sẽ cải tạo khu đất này thành sân cầu lông hoặc sân đá cầu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt thể thao cho nhân dân" .

Là một cán bộ đoàn năng nổ, anh Thành nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, nơi gửi gắm niềm tin của thế hệ trẻ. Anh mong muốn nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chương trình hành động tập trung vào thanh niên, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp và đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, giúp thanh niên làm chủ công nghệ và phát triển kinh tế số.

Nơi trồng hoa, nơi xóa điểm nóng

Ghi nhận tại xã Phúc Lộc , không khí ra quân diễn ra vô cùng sôi nổi. Chị Nguyễn Thúy Châm, Bí thư Đoàn xã Phúc Lộc cho biết, trong đợt ra quân vừa qua, đơn vị đã huy động sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và học sinh. Các lực lượng đã tích cực tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, bóc dỡ biển quảng cáo trái phép và phối hợp giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường tại các khu vực chợ tạm. Phạm vi thực hiện trải rộng trên khoảng 23 điểm trường học và 46 thôn dân cư trên địa bàn.

Các bạn trẻ xã Phúc Lộc dọn vệ sinh tại khu vực trường học trên địa bàn ẢNH: CTV

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia phong trào, chị Châm bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của tuổi trẻ. Chị Châm cho biết: "Tôi rất vui khi được chung tay cùng nhân dân tạo dựng môi trường an toàn, sạch đẹp. Tuổi trẻ xã nhà kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ thành công rực rỡ, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những quyết sách quan tâm sát sao, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho khu vực nông thôn và thanh niên nông thôn phát triển" .

Dự kiến ngay sau đại hội, Đoàn xã sẽ tiếp tục triển khai trồng hoa ven đường để hoàn thiện cảnh quan nông thôn mới.

Tuổi trẻ xã Phúc Lộc ra quân làm sạch môi trường chào mừng Đại hội Đảng ẢNH: CTV

Tại xã Bất Bạt, một địa phương còn nhiều khó khăn, công tác ra quân lại mang những đặc thù riêng. Anh Dương Mạnh Tường, Bí thư Đoàn xã Bất Bạt chia sẻ, do đặc thù thanh niên nông thôn đi làm ăn xa nhiều, lực lượng tại chỗ mỏng, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ.

Trong đợt cao điểm vừa qua, Đoàn xã đã huy động khoảng 100 người, bao gồm đoàn viên thanh niên xã và các chiến sĩ từ hai đơn vị quân đội kết nghĩa. Lực lượng liên quân này đã thực hiện khối lượng công việc khổng lồ: phát quang bụi rậm, nhặt rác dọc theo sườn đê Đại Hà và các hành lang đê.

Tuổi trẻ xã Bất Bạt ra quân làm vệ sinh môi trường hướng về Đại hội Đảng ẢNH: CTV

"Thành quả thu được thật sự ấn tượng. Chúng tôi đã thu gom được khoảng 400 bao tải rác, tương đương gần 10 xe thu gom rác. Chủ yếu là túi ni lông và rác thải sinh hoạt dai dẳng bám trên mái đê. Những đoạn cây bụi mọc cao che khuất tầm nhìn cũng được chúng tôi phát quang sạch sẽ" , anh Tường hào hứng kể lại.

Bên cạnh hoạt động vệ sinh môi trường, xã Bất Bạt còn tổ chức giải bóng đá thanh niên để tạo khí thế sôi nổi chào mừng đại hội. Hướng tới năm 2026, Đoàn xã dự kiến sẽ khởi công xây dựng hai công trình ý nghĩa là "Nhà đại đoàn kết" và "Nhà khăn quàng đỏ" để hỗ trợ các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các bạn trẻ làm sạch đường quê để chào mừng Đại hội Đảng ẢNH: CTV