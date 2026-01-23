Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.1.2026

Bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV

Chiều tối 22.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua và công bố danh sách Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa XIV ẢNH: TTXVN





Cao tốc góp phần viết nên lịch sử

Tuyến Cần Thơ - Cà Mau, đoạn cuối cùng trong dải cao tốc nối từ Lạng Sơn (cực Bắc) tới mũi địa đầu Cà Mau (cực Nam), đã chính thức thông xe. Hơn 3.000 km "xương sống" đường bộ cao tốc nối thông một cách thần tốc không chỉ làm nên kỳ tích cho ngành xây dựng mà còn là tiền đề vững chắc để đất nước viết tiếp những trang sử rực rỡ trong kỷ nguyên mới.

VN đã ghi dấu mốc lịch sử hoàn thành nối dải cao tốc hơn 3.000 km từ Bắc vào Nam ẢNH: PHẠM ĐỨC

U.23 VN sẽ thay đổi lớn trước đối thủ Hàn Quốc

Đội tuyển U.23 VN sẽ thay đổi, từ con người cho đến cách tiếp cận trận đấu khi tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, vào 22 giờ hôm nay 23.1.