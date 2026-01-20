Sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải: Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng được nêu tại các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định rõ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là yêu cầu có tính quyết định để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải Ảnh: Trần Ngọc

Theo đó, với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10,71%, GRDP trong năm 2026 tỉnh An Giang sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư, trong đó lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư bằng các công trình, dự án trọng điểm, có tính kết nối và lan tỏa cao, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các dự án thuộc những lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên đầu tư của tỉnh.

Đặt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về "phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" vào vị trí trọng tâm, An Giang sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án thiết thực, coi đây là động lực tăng trưởng mới; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới với không gian phát triển mới… Tỉnh kiên định phát triển nhanh, bền vững, tập trung điều chỉnh và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời cơ cấu lại nền kinh tế, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, nền tảng tập trung phát triển, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số hằng năm đến năm 2030…

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, sáng tạo và những kết quả thực tiễn đã đạt được, An Giang tin tưởng sẽ huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo bước phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng chung của vùng ĐBSCL và của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng: Nỗ lực cao với "tinh thần Điện Biên Phủ"

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10 - 11%/năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm đưa Điện Biên phát triển "xanh - thông minh - bền vững", trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng ẢNH: TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, trong đó xác định đột phá về hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định, coi đây là "chìa khóa mở cửa" cho các nguồn lực xã hội tham gia phát triển.

Cùng đó, Điện Biên sẽ đột phá về phát triển hạ tầng KT-XH, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược và kết nối không gian phát triển để tháo gỡ những điểm nghẽn của một tỉnh miền núi, biên giới; phát triển đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông và hạ tầng du lịch, qua đó từng bước giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thu hút đầu tư và lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Tỉnh cũng xác định đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình; đổi mới các sản phẩm du lịch hiện có theo hướng phát huy giá trị độc bản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh…

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh tháng 7.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên: "Tinh thần Điện Biên Phủ cần tiếp tục được thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển". Với tinh thần đó, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực hành động, ra sức thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường: Đóng góp ý kiến từ thực tiễn năng động của địa phương

Từ thực tiễn phát triển năng động của địa phương, Quảng Ninh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các nội dung góp ý tập trung vào những vấn đề lớn, then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trọng tâm là việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới; làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp với bối cảnh quốc tế, khu vực và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ẢNH: TTXVN

Tỉnh Quảng Ninh cũng đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực quản trị hiện đại, năng lực công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số toàn diện.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, Đoàn đại biểu Quảng Ninh tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công toàn diện, đề ra những quyết sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền vững; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Minh Sinh: Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược

Được tham dự Đại hội XIV của Đảng vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của người đảng viên. Đến nay, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng tâm thế để tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Minh Sinh ẢNH: KHÁNH HOAN

Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, có tầm nhìn chiến lược, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mở ra động lực phát triển mới, tạo bước đột phá trong hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả năng lực quản trị quốc gia và phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người VN.

Nghệ An xác định rõ quyết tâm chính trị sẽ không dừng lại ở việc "học tập, quán triệt", mà chuyển trọng tâm sang "tổ chức thực hiện và sáng tạo trong hành động"; sẵn sàng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đại hội thành chương trình, kế hoạch thiết thực, khả thi. Kỳ vọng của Nghệ An không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; xây dựng xã hội kỷ cương, nhân văn; chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động vì nhân dân.

Giàng Thị Mai, Bí thư Đoàn xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang: Tin tưởng tuyệt đối vào công tác chuẩn bị nhân sự của Trung ương

Trong thời khắc lịch sử khi đất nước đang đứng trước vận hội mới, là một thủ lĩnh Đoàn thanh niên, trước hết tôi hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trong các văn kiện. Tôi tin Đại hội XIV của Đảng sẽ là cột mốc quan trọng, đề ra những chính sách đột phá cho vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là việc ưu tiên hạ tầng số và các chính sách đặc thù để rút ngắn khoảng cách phát triển.

Giàng Thị Mai, Bí thư Đoàn xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: NVCC

Về công tác nhân sự, tôi kỳ vọng và tin tưởng tuyệt đối vào quy trình chuẩn bị chặt chẽ của T.Ư. Với trách nhiệm của một đại biểu, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, sáng suốt để bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV gồm những người đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh. Đó phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự là "đầu tàu" dẫn dắt dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.