Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20.1.

Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25.1, là kỳ đại hội lịch sử, xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Trong các ngày làm việc chính thức, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở VN; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Các nữ đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

