Chính trị

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Mai Hà
Mai Hà
19/01/2026 09:00 GMT+7

Sáng nay 19.1, Đại hội XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với phiên trù bị. Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng tham dự phiên họp.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.

Tham dự đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20.1.

Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25.1, là kỳ đại hội lịch sử, xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045.

Trong các ngày làm việc chính thức, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở VN; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.
Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Các nữ đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Sáng nay diễn ra phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

 

7 giờ sáng 19.1, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghị quyết 66 - bước ngoặt cải cách thể chế

