Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Bác

Mai Hà - Đình Huy - Anh Vũ
19/01/2026 08:07 GMT+7

7 giờ sáng 19.1, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIV của Đảng. Trong sáng nay, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên trù bị đại hội trước khi khai mạc vào sáng mai 20.1. 

Đại hội XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25.1 với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đây là kỳ đại hội lịch sử, xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Bác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Bác - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: GIA HÂN

Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng sẽ đón các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng các đại diện nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.
Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở VN; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Dự thảo các văn kiện cũng đã được lấy ý kiến nhân dân với gần 14 triệu lượt ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan và minh bạch, phát huy dân chủ trí tuệ...

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.

Đại biểu thuộc các tổ chức chính trị xã hội vào Lăng viếng Bác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên không sử dụng giấy tờ, 1.586 máy tính bảng đã phát đến tất cả đại biểu chính thức dự Đại hội XIV của Đảng. Dự kiến có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ tài liệu giấy.

Phiên trù bị diễn ra sáng nay, dự kiến dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên T.Ư Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 13.

Các đại biểu vào Lăng viếng Bác

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Bác - Ảnh 2.

Các đại biểu vào Lăng viếng Bác

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm viếng Bác cùng đại biểu Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 14.

Đại hội XIV của Đảng mang tầm vóc lịch sử

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Bác - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội)

. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Đại hội XIV vào Lăng viếng Bác - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

ẢNH: TTXVN

 

