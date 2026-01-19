Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Mai Hà - Đình Huy
19/01/2026 11:29 GMT+7

Tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng nay 19.1, các đại biểu đã dành phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 19.1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng đã họp phiên trù bị. Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 25.1, với phương châm "Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". 

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị. Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế, chương trình làm việc của đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu đoàn thư ký gồm 5 người và ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 người.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội đều đủ tư cách đại biểu.

Buổi chiều, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn. Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước tiến vào hội trường, tham gia phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng sáng 19.1

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, đề nghị đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên T.Ư khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Các đại biểu dành phút mặc niệm

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng sáng 19.1

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì phiên họp trù bị

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 7.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 8.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 9.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 10.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 11.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 12.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 13.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 14.
Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội XIV, mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 15.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: ĐÌNH HUY


