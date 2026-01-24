Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 24.1.2026

Làm gì để xuất khẩu nông sản lặp lại kỳ tích ?

Cà phê tăng giá mạnh, mang lại kim ngạch xuất khẩu 8,7 tỉ USD trong năm qua ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngành nông nghiệp năm 2025 trải qua nhiều biến động do thiên tai và những rào cản từ thị trường xuất khẩu nhưng lại bất ngờ tăng trưởng mạnh, mang về kim ngạch cao nhất từ trước đến nay. Để giữ vững thành tích tăng trưởng trong năm 2026, các doanh nghiệp đã kiến nghị lãnh đạo Bộ NN-MT nhiều vấn đề cần tháo gỡ. (Trang 7)

Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng

Ngành điện ứng dụng khoa học vào quản lý lưới ẢNH: H.H

Bất chấp việc triển khai kế hoạch gặp nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn điện lực VN (EVN) khẳng định sẽ bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. (Trang 8)

Hội hoa xuân ở TP.HCM rộn ràng chưa từng có

Không gian hội hoa xuân trở thành điểm dạo chơi quen thuộc của nhiều thế hệ gia đình, góp phần giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa tết giữa đô thị hiện đại ẢNH: NHẬT THỊNH

Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM tổ chức Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 46 cùng hệ thống chợ hoa, đường hoa với quy mô mở rộng hiếm thấy. (Trang 12)