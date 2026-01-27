Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài

Cao Văn Bình: Cao trên 1,5 mà 'cute' một chút

Trong buổi giao lưu giữa các cầu thủ U.23 Việt Nam với Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An vào chiều 27.1, không khí trường quay trở nên sôi nổi khi khán giả trực tiếp đặt nhiều câu hỏi dành cho 3 cầu thủ người Nghệ An là Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình và Nguyễn Thái Quốc Cường.

3 cầu thủ người Nghệ An của U.23 Việt Nam tham gia buổi giao lưu ẢNH: NTV

Một khán giả dành câu hỏi cho thủ môn Cao Văn Bình khi nhắc đến việc anh nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây, kèm theo những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm. Trước câu hỏi trực diện về việc đã có người yêu hay chưa, Cao Văn Bình khéo léo xin phép giữ kín.

Thủ môn Cao Văn Bình xin giữ bí mật chuyện tình cảm ẢNH: NTV

“Câu hỏi này hơi khó, tôi xin phép được giữ bí mật. Nếu tiết lộ ra thì… nguy hiểm lắm”, Cao Văn Bình hóm hỉnh nói.

Khi MC chuyển hướng sang câu hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng, thủ môn sinh năm 2005 chia sẻ một cách thẳng thắn, giản dị. “Tiêu chí của tôi là bạn gái cao trên 1,5 m, biết nấu ăn và cute (dễ thương) một chút", Cao Văn Bình nói.

Quốc Cường: Ưu tiên học thức và sự đồng hành lâu dài

Tiếp lời đồng đội, Đình Bắc chia sẻ tiêu chí duy nhất là đó là "người đồng hành cùng và luôn tôn trọng các quyết định của mình".

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho biết anh không đặt ra những yêu cầu cầu kỳ trong chuyện tình cảm. Với Quốc Cường, yếu tố quan trọng nhất là sự đồng hành và thấu hiểu.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường thi đấu trọn vẹn trận tranh HCĐ và đã thực hiện thành công 1 quả luân lưu ẢNH: NTV

“Tôi mong muốn một người có học thức và có thể đồng hành cùng em trên con đường sự nghiệp”, Quốc Cường chia sẻ ngắn gọn.

Khi được khán giả hỏi về đoạn clip viral trên mạng xã hội liên quan đến tình huống tranh luận với trọng tài trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, Đình Bắc cho biết anh chỉ trao đổi với trọng tài về việc mình đã thu chân và không phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

Đình Bắc là "Vua phá lưới" của VCK U.23 châu Á 2026. Anh còn được AFC chọn là cầu thủ ấn tượng của U.23 châu Á 2026 ẢNH: NTV

"Trong tình huống đó, tôi chỉ trao đổi với trọng tài rằng tôi chưa chạm vào cầu thủ đối phương và động tác của tôi đã thu chân lại rồi. Vì vậy, tôi cho rằng không thể thổi phạt đền trong tình huống đó. Sau khi trao đổi, trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng là không thổi phạt đền", Đình Bắc nhớ lại.