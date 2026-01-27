Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
27/01/2026 18:30 GMT+7

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ tại Nghệ An, bên cạnh những câu chuyện chuyên môn, ba cầu thủ U.23 Việt Nam là Đình Bắc, Cao Văn Bình và Nguyễn Thái Quốc Cường đã có những chia sẻ thú vị, trong đó tiết lộ cả hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Cao Văn Bình: Cao trên 1,5 mà 'cute' một chút

Trong buổi giao lưu giữa các cầu thủ U.23 Việt Nam với Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An vào chiều 27.1, không khí trường quay trở nên sôi nổi khi khán giả trực tiếp đặt nhiều câu hỏi dành cho 3 cầu thủ người Nghệ An là Nguyễn Đình Bắc, Cao Văn Bình và Nguyễn Thái Quốc Cường.

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài- Ảnh 1.

3 cầu thủ người Nghệ An của U.23 Việt Nam tham gia buổi giao lưu

ẢNH: NTV

Một khán giả dành câu hỏi cho thủ môn Cao Văn Bình khi nhắc đến việc anh nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây, kèm theo những thông tin xoay quanh chuyện tình cảm. Trước câu hỏi trực diện về việc đã có người yêu hay chưa, Cao Văn Bình khéo léo xin phép giữ kín.

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài- Ảnh 2.

Thủ môn Cao Văn Bình xin giữ bí mật chuyện tình cảm

ẢNH: NTV

“Câu hỏi này hơi khó, tôi xin phép được giữ bí mật. Nếu tiết lộ ra thì… nguy hiểm lắm”, Cao Văn Bình hóm hỉnh nói.

Khi MC chuyển hướng sang câu hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng, thủ môn sinh năm 2005 chia sẻ một cách thẳng thắn, giản dị. “Tiêu chí của tôi là bạn gái cao trên 1,5 m, biết nấu ăn và cute (dễ thương) một chút", Cao Văn Bình nói.

Quốc Cường: Ưu tiên học thức và sự đồng hành lâu dài

Tiếp lời đồng đội, Đình Bắc chia sẻ tiêu chí duy nhất là đó là "người đồng hành cùng và luôn tôn trọng các quyết định của mình".

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho biết anh không đặt ra những yêu cầu cầu kỳ trong chuyện tình cảm. Với Quốc Cường, yếu tố quan trọng nhất là sự đồng hành và thấu hiểu.

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài- Ảnh 3.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường thi đấu trọn vẹn trận tranh HCĐ và đã thực hiện thành công 1 quả luân lưu

ẢNH: NTV

“Tôi mong muốn một người có học thức và có thể đồng hành cùng em trên con đường sự nghiệp”, Quốc Cường chia sẻ ngắn gọn.

Khi được khán giả hỏi về đoạn clip viral trên mạng xã hội liên quan đến tình huống tranh luận với trọng tài trong trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, Đình Bắc cho biết anh chỉ trao đổi với trọng tài về việc mình đã thu chân và không phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài- Ảnh 4.

Đình Bắc là "Vua phá lưới" của VCK U.23 châu Á 2026. Anh còn được AFC chọn là cầu thủ ấn tượng của U.23 châu Á 2026

ẢNH: NTV

"Trong tình huống đó, tôi chỉ trao đổi với trọng tài rằng tôi chưa chạm vào cầu thủ đối phương và động tác của tôi đã thu chân lại rồi. Vì vậy, tôi cho rằng không thể thổi phạt đền trong tình huống đó. Sau khi trao đổi, trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng là không thổi phạt đền", Đình Bắc nhớ lại. 

Tin liên quan

Hàng xóm vỡ òa khi Đình Bắc về thăm nhà, gia đình phấn khởi dựng rạp bày cỗ mời bà con

Hàng xóm vỡ òa khi Đình Bắc về thăm nhà, gia đình phấn khởi dựng rạp bày cỗ mời bà con

Sau những ngày đáng nhớ ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở về nhà ở xã Yên Trung, Nghệ An vào sáng 27.1 trong sự mừng vui, chào đón của gia đình và hàng xóm.

Sao U.23 Việt Nam Thái Sơn nói lời gan ruột khi chia tay CLB Thanh Hóa: 'Một phần thanh xuân của tôi'

Khi thầy Kim cùng bóng đá Việt Nam mơ World Cup

Khám phá thêm chủ đề

Cao Văn Bình Đình Bắc Nguyễn Thái Quốc Cường U.23 Việt Nam U.23 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận