Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Cuba kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel nhiệt liệt chúc mừng Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc điện đàm ẢNH: TTXVN

Ông Miguel Diaz-Canel bày tỏ đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới, không chỉ đặt nền móng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới mà còn là kinh nghiệm quý báu cho cải cách kinh tế đang thực hiện tại Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đánh giá cao vai trò lãnh đạo, tầm nhìn và sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiến bước vững chắc, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra vào năm 2030 và 2045.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực với Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba đã dành sự quan tâm cao đối với sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành dành cho Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư.



Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn. Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đánh giá 40 năm Đổi mới và kết quả thực hiện Cương lĩnh, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội xác định quan điểm xuyên suốt lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển; lần đầu tiên bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” là trụ cột tư tưởng quan trọng cùng với tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế.

Đại hội cũng đặc biệt coi trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về đối ngoại, đại hội khẳng định “đối ngoại và hội nhập quốc tế” gắn với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, đồng thời thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực với Cuba, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố tình đoàn kết truyền thống, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Cuba kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel ẢNH: TTXVN

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam, quyết tâm thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở kế thừa di sản quan hệ quý báu, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước do Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel bày tỏ hài lòng trước những tiến triển của quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực, kết quả triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các cơ chế, kế hoạch, chương trình hợp tác song phương trên tất cả các kênh, các cấp, các lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, bền vững.