Lãnh đạo các nước chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, Quốc hội Lào, Chính phủ Lào và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Các lãnh đạo Lào tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Khối quân đội Lào tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các lãnh đạo Lào vô cùng tự hào khi thấy rằng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam đã trở thành di sản chung vô giá, là quy luật trường tồn, bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của mỗi nước và đến nay vẫn không ngừng được chăm lo, vun đắp và phát triển ngày càng sâu rộng, đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào - Việt Nam.

Các lãnh đạo Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc nước Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Khối quân đội Trung Quốc tham dự lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong các điện mừng, các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn làm cơ hội, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là một sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường dưới sự chỉ đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 8 thập kỷ qua.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; tin tưởng với nền tảng được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường. Ông khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ẢNH: TUẤN MINH

Nhân dịp này, Cuba tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, vốn được gây dựng và hun đúc bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội liên bang Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội liên bang Vyacheslav Volodin đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Khối Quân đội Nga tham dự lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các lãnh đạo Nga nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam nhân lễ kỷ niệm và khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển tích cực, sự phối hợp các nỗ lực chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại những kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại các điện mừng, lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tổng thống nước Ấn Độ Droupadi Murmu đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Narendra Modi đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong thư và điện mừng, lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ khâm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung.

Đồng thời khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” và chiến lược toàn cầu mới của Ấn Độ; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ vì lợi ích của hai dân tộc.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Gombojav Zandanshatar đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Dashzegve Amarbayasgalan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại các điện mừng, lãnh đạo Mông Cổ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.