Thành công của U.23 Việt Nam đến từ đâu?

Những lò đào tạo mát tay

Nhìn vào danh sách U.23 VN, người hâm mộ có thể nhận thấy các lò đào tạo theo mô hình hiện đại như PVF, HAGL Arsenal JMG để lại dấu ấn đậm nét. Đóng góp quân số đông đảo và tinh nhuệ bậc nhất phải kể đến PVF. Đây là trung tâm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, nơi đã nhào nặn nên những cái tên như hậu vệ phải Anh Quân, trung vệ Hiểu Minh, tiền vệ Xuân Bắc, chân sút sắc bén Thanh Nhàn và tài năng trẻ Lê Phát. Ngay cả Phi Hoàng (chuyển về Đà Nẵng phát triển sự nghiệp) cũng từng có những năm tháng rèn giũa nền tảng kỹ thuật quan trọng tại đây.

Từ trái qua: Các trụ cột Đình Bắc, Hiểu Minh, Lý Đức, Văn Khang đến từ 4 lò đào tạo khác nhau và đều trưởng thành nhanh nhờ V-League ẢNH: TED TRẦN

Bên cạnh đó, lò đào tạo HAGL/Nutifood cũng góp công lớn khi là bệ phóng của thủ môn Trung Kiên, trung vệ Nhật Minh, Lý Đức, tiền vệ Quốc Cường và tiền đạo Quốc Việt. Đáng chú ý, Nhật Minh (vốn là cầu thủ phòng ngự nhưng đã thấm nhuần triết lý bóng đá kỹ thuật khi được tập ở Hàm Rồng) còn sở hữu kỹ năng chơi chân ấn tượng, giúp U.23 VN triển khai tấn công tốt hơn từ phần sân nhà.

Sự xuất hiện của các cầu thủ từ Thanh Hóa như Văn Thuận, Thái Sơn, Ngọc Mỹ lại mang đến chất thép và tinh thần chiến đấu quả cảm, vốn là thứ đặc sản của bóng đá xứ Thanh. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến 2 ông lớn thủ đô là CLB Hà Nội với các nhân tố gồm thủ môn Đình Hải, trung vệ Văn Hà, Đức Anh; và Thể Công Viettel với đội trưởng Khuất Văn Khang và "quân bài" dự bị chiến lược Công Phương.

Lò đào tạo địa phương trứ danh SLNA dù không còn áp đảo như các lứa cầu thủ trước đây, nhưng cũng kịp đóng góp thủ môn Văn Bình (người hùng giúp U.23 VN đánh bại Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U.23 châu Á 2026). Trong khi đó, lò CAND mang đến một Minh Phúc bền bỉ, đầy sự bất ngờ; lò Quảng Nam tạo ra một Đình Bắc tinh quái, khát khao và bùng nổ; trường hợp còn lại là Lê Viktor của lò Torpedo Moscow (Nga).

V-League nâng tầm tuyển thủ VN

Nếu các lò đào tạo là nơi ươm mầm, thì V-League và giải hạng nhất chính là môi trường khắc nghiệt để những mầm non vươn mình trưởng thành. Tài năng trẻ dù hay đến mấy nhưng nếu chỉ đá ở giải trẻ, họ sẽ mãi không thể thoát khỏi cái mác tiềm năng. Trường hợp của Đình Bắc là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì. Từng bị lò SLNA trả về vì lý do thể hình, anh nuôi tiếp giấc mơ ở CLB Quảng Nam, trui rèn tại giải hạng nhất rồi cùng đội nhà lên chơi tại V-League. Chính những trận đấu đầy áp lực tại giải vô địch quốc gia đã giúp anh lọt mắt xanh của các CLB lớn và cuối cùng anh cập bến CLB Công an Hà Nội (CAHN), dần trưởng thành và lì lợm hơn qua từng ngày.

Tương tự là câu chuyện của Lý Đức. Anh không đi con đường trải hoa hồng mà phải chấp nhận rèn giũa tại giải hạng nhất trong màu áo CLB Bà Rịa-Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM) để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Nhờ đó, anh được trở lại HAGL rồi chuyển tới CLB CAHN, trở thành chốt chặn đáng tin cậy của U.23 VN. Đáng chú ý không kém là Quốc Cường, cầu thủ này chỉ thực sự được HLV Kim Sang-sik để mắt và triệu tập sau khi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Công an TP.HCM tại sân chơi V-League.

Những cái tên như Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Nhật Minh, Phi Hoàng hay Lê Viktor cũng đang dần khẳng định giá trị khi được các CLB chủ quản tạo điều kiện thi đấu nhiều tại V-League. Việc được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao mỗi cuối tuần giúp họ không còn bỡ ngỡ khi bước ra sân chơi quốc tế. Đồng thời, quá trình tập luyện hay đối đầu với những cầu thủ có đẳng cấp cao hơn mình đã giúp những cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn. Sự tự tin của U.23 VN hiện tại đến từ kinh nghiệm thực chiến dày dạn qua từng trận đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Hành trình trưởng thành của U.23 VN chính là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa công tác đào tạo trẻ và cơ hội thực chiến. Các học viện đã làm tốt vai trò ươm mầm, cung cấp kỹ thuật cơ bản và đạo đức nghề nghiệp, nhưng chính V-League mới là nơi nhào nặn nên những chiến binh thực thụ. Khi các cầu thủ trẻ được tạo điều kiện thi đấu ở môi trường đỉnh cao, họ sẽ vươn mình mạnh mẽ, sở hữu tâm lý thép để thi đấu bản lĩnh và không biết sợ hãi trước những đối thủ lớn tại giải đấu tầm châu lục. Đây chính là công thức bền vững để bóng đá VN tiếp tục mơ về những đỉnh cao mới trong tương lai.