U.19 SLNA thắng nghẹt thở PVF-CAND trên chấm luân lưu, vô địch giải U.19 quốc gia

Trận chung kết mùa giải năm nay là cuộc đọ sức giữa U.19 PVF-CAND và U.19 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ thi đấu đầy thuyết phục bằng thành tích toàn thắng nhưng đối thủ của họ cũng giành kết quả tương tự. Sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND với lợi thế sân nhà thi đấu đầy hưng phấn.

Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Tuấn Anh vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của U.19 SLNA. Hoàng Minh Hợi tiếp tục chơi nổi bật ở tuyến giữa nhưng như thế là chưa đủ để U.19 SLNA có được bàn thắng mở số. Hiệp 1 trôi qua với thế cân bằng được duy trì.

U.19 SLNA (áo vàng) thắng nghẹt thở ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.19 SLNA tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ cùng lối chơi quyết liệt. Toan tính của HLV Nguyễn Hồng Việt cho thấy sự đúng đắn khi PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công.

Số cơ hội nguy hiểm được cả hai bên tạo ra rất nhiều nhưng các chân sút vẫn không thể tận dụng và đành chấp nhận tỷ số 0-0 sau 90 phút chính thức. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não.

U.19 SLNA tạo kịch tính

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng, U.19 SLNA khiến nhiều người lo lắng khi Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của đội bóng này lại bất ngờ đá hỏng ở lượt đầu tiên. Rất may, Bảo Ngọc xuất sắc cản phá cú sút của Minh Nhật ở lượt thứ hai để giúp U.19 SLNA không rơi vào thế thua thiệt.

Kịch tính diễn ra ở lượt thứ 3 khi Hoàng Trọng Duy Khang trượt chân và đưa bóng lên trời và Tấn Minh dứt điểm thành công giúp U.19 SLNA dẫn trước 2-1. Trong các lượt đấu còn lại, U.19 SLNA không mắc sai lầm nào và thắng luân lưu với tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch.