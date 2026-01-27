Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.19 SLNA thắng nghẹt thở PVF-CAND trên chấm luân lưu, vô địch giải U.19 quốc gia

Trang Thu
Trang Thu
27/01/2026 20:21 GMT+7

Chiến thắng nghẹt thở trước U.19 PVF-CAND giúp U.19 SLNA trở thành nhà vô địch giải bóng đá U.19 quốc gia – Cúp Modern 2025/26.

Trận chung kết mùa giải năm nay là cuộc đọ sức giữa U.19 PVF-CAND và U.19 SLNA. Đội bóng xứ Nghệ thi đấu đầy thuyết phục bằng thành tích toàn thắng nhưng đối thủ của họ cũng giành kết quả tương tự. Sau tiếng còi khai cuộc, PVF-CAND với lợi thế sân nhà thi đấu đầy hưng phấn.

Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Tuấn Anh vấp phải hàng thủ được tổ chức tốt của U.19 SLNA. Hoàng Minh Hợi tiếp tục chơi nổi bật ở tuyến giữa nhưng như thế là chưa đủ để U.19 SLNA có được bàn thắng mở  số. Hiệp 1 trôi qua với thế cân bằng được duy trì.

U.19 SLNA thắng nghẹt thở PVF-CAND trên chấm luân lưu, vô địch giải U.19 quốc gia- Ảnh 1.

U.19 SLNA (áo vàng) thắng nghẹt thở

ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.19 SLNA tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ cùng lối chơi quyết liệt. Toan tính của HLV Nguyễn Hồng Việt cho thấy sự đúng đắn khi PVF-CAND gặp rất nhiều khó khăn ở mặt trận tấn công.

Số cơ hội nguy hiểm được cả hai bên tạo ra rất nhiều nhưng các chân sút vẫn không thể tận dụng và đành chấp nhận tỷ số 0-0 sau 90 phút chính thức. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não.

U.19 SLNA tạo kịch tính

Ở loạt sút luân lưu căng thẳng, U.19 SLNA khiến nhiều người lo lắng khi Hoàng Minh Hợi – ngôi sao của đội bóng này lại bất ngờ đá hỏng ở lượt đầu tiên. Rất may, Bảo Ngọc xuất sắc cản phá cú sút của Minh Nhật ở lượt thứ hai để giúp U.19 SLNA không rơi vào thế thua thiệt.

Kịch tính diễn ra ở lượt thứ 3 khi Hoàng Trọng Duy Khang trượt chân và đưa bóng lên trời và Tấn Minh dứt điểm thành công giúp U.19 SLNA dẫn trước 2-1. Trong các lượt đấu còn lại, U.19 SLNA không mắc sai lầm nào và thắng luân lưu với tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch.

Tin liên quan

Bích Thùy lập công giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng giao hữu Uzbekistan, Chủ tịch VFF động viên

Bích Thùy lập công giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng giao hữu Uzbekistan, Chủ tịch VFF động viên

Chiều 27.1, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới dự khán và động viên tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu tập với đội tuyển nữ Uzbekistan.

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài

Bầu Đức trao thưởng khủng cho U.23 Việt Nam, tình yêu bóng đá vẫn đong đầy

Khám phá thêm chủ đề

U.19 SLNA U.19 PVF-CAND U.19 quốc gia Bảo ngọc Nguyễn Hồng Việt Hoàng Minh Hợi Hoàng Tuấn Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận