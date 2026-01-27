Bầu Đức trao thưởng khủng cho U.23 Việt Nam, tình yêu bóng đá vẫn đong đầy

Bầu Đức động viên các cầu thủ nhí thi tuyển vào Học viện HAGL ảnh: Linh nhi

Bầu Đức trân trọng sự nỗ lực tột độ của U.23 Việt Nam

Sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam về nước, bầu Đức cho biết đã trao đầy đủ các khoản thưởng nóng cho 2 chiến thắng trước U.23 UAE tại tứ kết và U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ giải U.23 châu Á 2026.

Trước đó, trong buổi gặp mặt các học trò ở buổi tuyển sinh Học viện HAGL, bầu Đức trong lúc nói chuyện động viên với thủ môn Trung Kiên, gặp gỡ các cựu cầu thủ HAGL khác như Quốc Việt, Quốc Cường, Lý Đức, Nhật Minh đã treo thưởng nóng.

Cụ thể, ông Đoàn Nguyên Đức thưởng 1 tỉ đồng cho toàn đội U.23 Việt Nam, bên cạnh đó các cựu cầu thủ học viện HAGL JMG như Quốc Việt, Quốc Cường, Lý Đức, Nhật Minh mỗi người nhận riêng 50 triệu đồng.

Bầu Đức vẫn rất yêu bóng đá ảnh: Linh Nhi

Ngoài ra, ông Ba Đức cũng treo mức thưởng khủng 2 tỉ đồng nếu U.23 Việt Nam từ hòa thắng trong giờ thi đấu chính thức ở trận bán kết, riêng cầu thủ HAGL sẽ nhận 200 triệu đồng mỗi người.

Bầu Đức vẫn yêu bóng đá

Dù U.23 Việt Nam thua U.23 Trung Quốc, nhưng bầu Đức không lấy đó làm buồn, ngược lại động viên toàn đội U.23 Việt Nam, giữ nguyên mức thưởng cho trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc mà phần sau đó đã là lịch sử.

Như vậy, tổng cộng bầu Đức đã trao thưởng đầy đủ cho U.23 Việt Nam tổng cộng 3 tỉ đồng, cộng thêm các cầu thủ HAGL mỗi người nhận 250 triệu đồng thì ông đã thưởng nóng hơn 4 tỉ đồng.

Hành động đẹp của bầu Đức càng ý nghĩa khi ngay sau khi về đến Việt Nam các cựu cầu thủ Học viện HAGL JMG đã tề tựu về phố núi để tri ân HLV Guillaume Graechen với tất cả sự kính trọng "hơn cả người thầy".