Bích Thùy lập công giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng giao hữu Uzbekistan, Chủ tịch VFF động viên

Bích Thùy ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận đấu tập

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra tại Úc vào tháng 3.2026.

Sự có mặt trực tiếp của Chủ tịch VFF thể hiện sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo Liên đoàn đối với công tác chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh toàn đội đang bước vào giai đoạn tập luyện và thi đấu với cường độ cao, hướng tới mục tiêu quan trọng tại đấu trường châu lục.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khán

Trận đấu tập diễn ra với tinh thần thi đấu nghiêm túc của cả hai đội. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 59 do công của Bích Thùy.

Thông qua trận đấu, ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ các cầu thủ. Một số điều chỉnh nhân sự được thực hiện trong hiệp hai nhằm đảm bảo khối lượng vận động, đồng thời tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ.

Bích Thùy là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu tập của đội tuyển nữ Việt Nam

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và các cầu thủ, ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự nỗ lực và quyết tâm của toàn đội trong suốt quá trình tập huấn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á tại Úc

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 trận đấu tập nữa vào ngày 30.1. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo, với dự kiến 2 trận đấu tập quốc tế, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.