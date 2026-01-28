Đình Bắc nhận Cúp 'Vua phá lưới' ngay trước trận đội CAHN đấu Ninh Bình tại Hàng Đẫy: Chủ tịch VFF trao!

Tại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Xê Út, Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu 'Vua phá lưới'. Do đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước trước thời điểm AFC tổ chức trao thưởng, lễ trao giải sẽ được thực hiện tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA nhiệm kỳ 2025-2029, ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC - sẽ trao giải cho Đình Bắc trước trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 1.2, thuộc vòng 12 V-League 2025-2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận cúp "Vua phá lưới" cho Đình Bắc từ AFC

Thành tích ấn tượng của Đình Bắc tại giải U.23 châu Á 2026

Thành tích của Đình Bắc càng đáng chú ý khi anh chỉ đá chính 2 trong 6 trận tại giải do phải quản lý thể lực vì chấn thương. 4 bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2004 đến từ quả phạt đền trước U.23 Jordan, pha solo ghi bàn vào lưới chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, cú đánh đầu ở trận tứ kết gặp U.23 UAE và cú sút phạt hàng rào trong trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc.

Kết thúc giải đấu, có tổng cộng 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng, gồm Ali Al Azaizeh (U.23 Jordan), Leonardo Farah Shain (U.23 Li Băng), Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản) và Nguyễn Đình Bắc (U.23 Việt Nam). Tuy nhiên, Đình Bắc và Sato có nhiều kiến tạo hơn với mỗi người 2 pha.

Đình Bắc thi đấu ít phút hơn Sato - người có cùng số bàn thắng và kiến tạo ẢNH: TED TRẦN

Cận cảnh chiếc cúp của Đình Bắc

Theo điều lệ của AFC, khi các chỉ số bàn thắng và kiến tạo bằng nhau, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên số phút thi đấu - cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được xếp trên. Cụ thể, Sato thi đấu 446 phút, trong khi Đình Bắc chỉ ra sân 361 phút, qua đó giúp tiền đạo của U.23 Việt Nam giành danh hiệu "Vua phá lưới".

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

V-League trở lại, BTC trao thêm các giải thưởng tháng 11

Cuối tuần này, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2025-2026 sẽ trở lại với vòng 12 V-League và vòng 8 giải hạng nhất quốc gia.

Cũng trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Ninh Bình, BTC sẽ trao các giải thưởng bình chọn tháng 11 (tính từ vòng 6 đến vòng 11 và trận bù vòng 4). HLV Alexandre Polking giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, CLB CAHN là CLB xuất sắc nhất tháng. Hai giải thưởng cá nhân còn lại thuộc về Hoàng Đức (cầu thủ xuất sắc nhất tháng) và Nguyễn Quốc Việt (bàn thắng đẹp nhất tháng).

Các giải thưởng được bầu chọn dựa trên phiếu của BTC, HLV trưởng các đội bóng và đại diện giới báo chí.