Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đình Bắc nhận Cúp 'Vua phá lưới' ngay trước trận đội CAHN đấu Ninh Bình tại Hàng Đẫy: Chủ tịch VFF trao!

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
28/01/2026 14:25 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ nhận danh hiệu 'Vua phá lưới U.23 châu Á 2026' trước trận đấu thuộc vòng 12 V-League.

Tại giải U.23 châu Á 2026 diễn ra ở Ả Rập Xê Út, Đình Bắc ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu 'Vua phá lưới'. Do đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về nước trước thời điểm AFC tổ chức trao thưởng, lễ trao giải sẽ được thực hiện tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA nhiệm kỳ 2025-2029, ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC - sẽ trao giải cho Đình Bắc trước trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Ninh Bình. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 1.2, thuộc vòng 12 V-League 2025-2026.

Đình Bắc nhận Cúp 'Vua phá lưới' ngay trước trận đội CAHN đấu Ninh Bình tại Hàng Đẫy: Chủ tịch VFF trao!- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận cúp "Vua phá lưới" cho Đình Bắc từ AFC

Thành tích ấn tượng của Đình Bắc tại giải U.23 châu Á 2026

Thành tích của Đình Bắc càng đáng chú ý khi anh chỉ đá chính 2 trong 6 trận tại giải do phải quản lý thể lực vì chấn thương. 4 bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2004 đến từ quả phạt đền trước U.23 Jordan, pha solo ghi bàn vào lưới chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út, cú đánh đầu ở trận tứ kết gặp U.23 UAE và cú sút phạt hàng rào trong trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc.

Kết thúc giải đấu, có tổng cộng 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng, gồm Ali Al Azaizeh (U.23 Jordan), Leonardo Farah Shain (U.23 Li Băng), Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản) và Nguyễn Đình Bắc (U.23 Việt Nam). Tuy nhiên, Đình Bắc và Sato có nhiều kiến tạo hơn với mỗi người 2 pha.

Đình Bắc nhận Cúp 'Vua phá lưới' ngay trước trận đội CAHN đấu Ninh Bình tại Hàng Đẫy: Chủ tịch VFF trao!- Ảnh 2.

Đình Bắc thi đấu ít phút hơn Sato - người có cùng số bàn thắng và kiến tạo

ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc nhận Cúp 'Vua phá lưới' ngay trước trận đội CAHN đấu Ninh Bình tại Hàng Đẫy: Chủ tịch VFF trao!- Ảnh 3.

Cận cảnh chiếc cúp của Đình Bắc

Theo điều lệ của AFC, khi các chỉ số bàn thắng và kiến tạo bằng nhau, thứ hạng sẽ được phân định dựa trên số phút thi đấu - cầu thủ thi đấu ít phút hơn sẽ được xếp trên. Cụ thể, Sato thi đấu 446 phút, trong khi Đình Bắc chỉ ra sân 361 phút, qua đó giúp tiền đạo của U.23 Việt Nam giành danh hiệu "Vua phá lưới".

AFC trao cúp Vua phá lưới U.23 châu Á 2026 cho Đình Bắc qua Chủ tịch VFF

V-League trở lại, BTC trao thêm các giải thưởng tháng 11

Cuối tuần này, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2025-2026 sẽ trở lại với vòng 12 V-League và vòng 8 giải hạng nhất quốc gia.

Cũng trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Ninh Bình, BTC sẽ trao các giải thưởng bình chọn tháng 11 (tính từ vòng 6 đến vòng 11 và trận bù vòng 4). HLV Alexandre Polking giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, CLB CAHN là CLB xuất sắc nhất tháng. Hai giải thưởng cá nhân còn lại thuộc về Hoàng Đức (cầu thủ xuất sắc nhất tháng) và Nguyễn Quốc Việt (bàn thắng đẹp nhất tháng).

Các giải thưởng được bầu chọn dựa trên phiếu của BTC, HLV trưởng các đội bóng và đại diện giới báo chí.

Tin liên quan

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài

Cao Văn Bình thích bạn gái ‘cute’ một chút, Đình Bắc lần đầu kể lại pha ‘thanh minh’ với trọng tài

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ tại Nghệ An, bên cạnh những câu chuyện chuyên môn, ba cầu thủ U.23 Việt Nam là Đình Bắc, Cao Văn Bình và Nguyễn Thái Quốc Cường đã có những chia sẻ thú vị, trong đó tiết lộ cả hình mẫu bạn gái lý tưởng.

Mẹ của Vua phá lưới châu Á Đình Bắc: 'Tôi không dám xem con trai thi đấu nữa'

Hàng xóm vỡ òa khi Đình Bắc về thăm nhà, gia đình phấn khởi dựng rạp bày cỗ mời bà con

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc U.23 Việt Nam VCK U.23 châu Á 2026 vua phá lưới VFF CHỦ TỊCH VFF TRẦN QUỐC TUẤN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận