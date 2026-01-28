Vĩ Hào rưng rưng vì tin nhắn cực tình cảm của Trung Kiên: ‘Tui đã nói chuyện với Bắc và Khang rồi…’

Món quà động viên Vĩ Hào

Trưa 28.1, Vĩ Hào có chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, thông qua đoạn tin nhắn được chính Vĩ Hào hé lộ, Trung Kiên đã thay mặt U.23 Việt Nam gửi một khoản tiền ủng hộ để hỗ trợ chân sút của CLB Becamex TP.HCM trong giai đoạn này.

Trung Kiên nhắn nhủ: "Tui là chịu trách nhiệm giữ quỹ đội. Tui nói chuyện với Bắc và Khang rồi (Đình Bắc và Văn Khang). Chia cho mấy anh em về trước để có tiền tiêu tết. Tụi tui đi dự giải cũng nhận được nhiều rồi. Mỗi người một ít cho vui".

Đáp lại sự quan tâm này, Vĩ Hào bày tỏ: "Hào cảm ơn mọi người rất nhiều ạ" kèm theo biểu tượng trái tim và quốc kỳ Việt Nam. Sau đó, anh chia sẻ thêm với PV Thanh Niên: "Tôi xúc động và rất bất ngờ. Qua đây, tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đế tất cả anh em đã quan tâm, động viên tôi sau chấn thương. Tập thể U.23 Việt Nam luôn tình cảm như vậy".

Vĩ Hào hạnh phúc khi được đồng đội quan tâm ẢNH: CMH

Nghĩa cử cao đẹp của các thành viên U.23 Việt Nam không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Vĩ Hào. Tiền đạo sinh năm 2003 trải qua một năm thiếu may mắn. Anh dính chấn thương đứt dây chằng cổ chân hồi tháng 3.2025 nên không kịp dự các giải đấu như U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33. Đến VCK U.23 châu Á 2026, khi đã lấy lại thể trạng tốt nhất và được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách cuối cùng dự giải, anh lại dính chấn thương trong trận giao hữu với Syria ngay trước thềm giải đấu. Điều này khiến Hào "trầm lặng" đi khá nhiều trong thời gian qua.

Nhưng giờ đây, với sự động viên từ U.23 Việt Nam, Vĩ Hào có thêm động lực, năng lượng tích cực để trở lại. Anh cho biết quá trình hồi phục chấn thương của mình đang tiến triển tốt. Sau Tết Nguyên đán, tiền đạo này có thể bắt đầu tập luyện trở lại.

Vĩ Hào đang nỗ lực để trở lại sân cỏ sớm nhất có thể ẢNH: NGỌC LINH

U.23 Việt Nam cực quan tâm nhau

Đây không phải là lần đầu tiên các tuyển thủ U.23 Việt Nam thể hiện sự quan tâm. Trước Vĩ Hào, tiền vệ Văn Trường cũng nhận được món quà và những lời động viên tương tự quỹ đội sau khi dính chấn thương ở giải giao hữu CFA China Team trước thềm SEA Games 33. Những khoản hỗ trợ tài chính này cũng là liều thuốc tinh thần vô giá cho các cầu thủ đang dính chấn thương.

Ngoài ra, tinh thần đoàn kết của U.23 Việt Nam còn được thể hiện rõ nét qua cách các cầu thủ bảo vệ và khích lệ lẫn nhau trước áp lực. Khi nhận thấy thủ môn Trần Trung Kiên có dấu hiệu buồn bã và trầm tư sau VCK U.23 châu Á 2026, tiền đạo Đình Bắc đã ngay lập tức chia sẻ một bài đăng đầy tình cảm trên mạng xã hội để vực dậy tinh thần cho người đồng đội đang khoác áo HAGL. Đình Bắc không ngần ngại khẳng định: "Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi. Hiền lành, đẹp trai, tâm huyết với bóng đá".

Những lời động viên được gửi đến Trung Kiên ẢNH: CMH

Đáp lại lời kêu gọi của Đình Bắc, một "làn sóng" yêu thương từ các tuyển thủ U.23 Việt Nam đã tràn ngập dưới phần bình luận. Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Đức Anh đều đồng loạt gửi đi những thông điệp "tiếp lửa" cho Trung Kiên. Những tương tác rất dễ thương cho thấy U.23 Việt Nam hiện tại không chỉ là một đội bóng, mà còn là một gia đình thực sự.