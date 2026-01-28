Ca phẫu thuật của Hiểu Minh phức tạp nhưng đã thành công, cần 10 tháng hồi phục

Chia sẻ với PV Thanh Niên, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho Hiểu Minh, cho biết: "Ca phẫu thuật mất khoảng 1 tiếng rưỡi, kéo dài hơn bình thường do chấn thương tương đối phức tạp. Hiểu Minh đứt dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, bác sĩ còn phải can thiệp thêm vào vùng góc sau ngoài của khớp gối và xử lý một số vấn đề khác. Tuy nhiên, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp". Theo bác sĩ Hùng, Hiểu Minh sẽ mất khoảng 10 tháng để có thể trở lại sân cỏ.

Bác sĩ Trần Huy Thọ và Hiểu Minh sau ca phẫu thuật

Thầy Kim và Hiểu Minh

Trung vệ Hiểu Minh sẽ trở lại vào cuối năm nay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiện tại, sức khỏe của Hiểu Minh ổn định, không phát sinh vấn đề nào. Anh sẽ tiếp tục nằm viện khoảng 3 ngày để theo dõi thêm tình hình. Nếu mọi thứ diễn biến tốt, anh trở về CLB PVF-CAND để bắt đầu giai đoạn hồi phục. Trong những ngày nằm viện tại TP.HCM, Hiểu Minh sẽ được chăm sóc, hỗ trợ bởi bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ, người cũng đồng hành cùng U.23 Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2026 trên đất Ả Rập Xê Út.



