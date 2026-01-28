Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tạm quên CAS và FIFA, đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch nóng’ tái đấu Malaysia: Còn ‘của để dành’ nào?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
28/01/2026 08:45 GMT+7

Sau khi Malaysia có sự trở lại của 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ mập mờ, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thận trọng nhiều hơn trước đối thủ này. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik khả năng cao sẽ thay đổi lực lượng so với trận lượt đi.

Cả 1 đội hình mới chờ được bổ sung

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA đã tạm hoãn thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido. Sau đó, FIFA cũng đã có văn bản đồng ý để các cầu thủ nói trên thi đấu trở lại, cho đến khi CAS có quyết định chính thức về vụ kiện giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với FIFA.

Tạm quên CAS và FIFA, đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch nóng’ tái đấu Malaysia: Còn ‘của để dành’ nào? - Ảnh 1.

Xuân Son sẽ trở lại trong trận lượt về với Malaysia

Ảnh: Ngọc Linh

Điều đó có nghĩa là nhóm 7 cầu thủ vừa nêu có thể ra sân thi đấu cho đội tuyển Malaysia, ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 tới đây, trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (nếu CAS chưa có phán quyết cuối cùng trước ngày ấy).

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam cũng đã chuẩn bị những phương án xấu nhất có thể xảy ra, lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi đáng kể so với trận lượt đi giữa 2 đội vào ngày 10.6.2025. Đầu tiên, ở trận lượt đi, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son chưa hồi phục chấn thương, nên không thể hiện diện trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ở trận lượt về vào 31.3, Xuân Son sẽ trở lại.

Ở thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam cũng chưa nhập tịch thành công cho tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (trước đây có tên là Hendrio) và trung vệ Đỗ Phi Long (trước đây mang tên Gustavo). Cũng ở thời điểm ấy, hàng loạt cầu thủ trẻ trong lứa tuổi 23 của bóng đá Việt Nam chưa chín muồi như hiện nay.

Xuân Son và Văn Hậu có thể trở lại, đội tuyển Việt Nam đủ mạnh tái đấu Malaysia?

Tính cạnh tranh sẽ đội tuyển Việt Nam sẽ tăng cao

Sau SEA Games 33 và sau giải U.23 châu Á 2026, một loạt cầu thủ U.23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc. Ngay cả khi Hiểu Minh gặp chấn thương, Đình Bắc, Lý Đức bị treo giò, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn không ít lựa chọn khác từ đội U.23 Việt Nam, như thủ môn Trung Kiên, Cao Văn Bình, trung vệ Nhật Minh, tiền vệ Thái Sơn, Khuất Văn Khang, tiền đạo Thanh Nhàn. Đây là những cầu thủ đã thay đổi rõ rệt kể từ sau SEA Games 33 và giải U23 châu Á vừa kết thúc.

Tạm quên CAS và FIFA, đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch nóng’ tái đấu Malaysia: Còn ‘của để dành’ nào? - Ảnh 2.

Cầu thủ U.23 Việt Nam trưởng thành vượt bậc sau SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026, đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia

Ảnh: Minh Tú

Đấy là chưa kể 2 cầu thủ rất giỏi trong lứa tuổi 23 là tiền vệ Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Họ không thể tham dự SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 do chấn thương, nhưng có thể hồi phục trước trận đấu vòng loại Asian Cup 2027, gặp Malaysia. Ngoài ra, trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt cũng là gương mặt rất triển vọng, dù anh bị loại khỏi 2 giải đấu vừa nêu đầy đáng tiếc.

Có nghĩa là HLV Kim Sang-sik có thêm cả 1 đội hình mới để bổ sung cho lực lượng từng tham dự trận đấu lượt đi với Malaysia cách đây nhiều tháng. Nhiều nhân sự hơn, HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về lối chơi cũng như về cách tiếp cận trận đấu. Ngoài ra, khi số lượng nhân sự tốt tăng lên, tính cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng tương ứng. Các cầu thủ sẽ cố gắng để tìm kiếm chỗ đứng cho mình, từ đó họ sẽ thi đấu tốt hơn, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ mạnh hơn.

Chưa hết, về mặt tinh thần, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Malaysia trong thế không có gì để mất. Chúng ta đã bị dẫn 4 bàn sau trận lượt đi, nên đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia trong thế không còn đường lùi, khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng sợ.

