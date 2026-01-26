‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất

Chiều 26.1, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn đợt 1 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026. Chương trình do VFF phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức.

Chương trình tập huấn đợt 1 giám sát, trọng tài giữa mùa giải khai mạc vào sáng 26.1 ẢNH: VFF

Giai đoạn lượt về sẽ có yêu cầu chuyên môn khắt khe hơn với đội ngũ trọng tài, giám sát ẢNH: VFF

Tham dự lễ khai mạc, về phía VFF có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức chương trình tập huấn; ông Nguyễn Minh Châu - Phó tổng thư ký VFF. Đại diện VPF có ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc và ông Võ Văn Hùng - Phó tổng giám đốc. Về phía Ban Trọng tài VFF có ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài, cùng các thành viên Ban Trọng tài, BTC chương trình và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại giải vô địch quốc gia V-League, gồm 14 giám sát trọng tài, 31 trọng tài và 26 trợ lý trọng tài.

Giai đoạn lượt về yêu cầu chuyên môn trọng tài khắt khe hơn

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026; thống nhất phương pháp xử lý đối với các tình huống điển hình đã phát sinh; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, các học viên sẽ trải qua kiểm tra lý thuyết và thể lực để đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, thay mặt Thường trực BCH VFF, ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh đây là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức đúng thời điểm giữa mùa giải. Theo ông, giai đoạn lượt về sẽ có mức độ cạnh tranh cao hơn, áp lực lớn hơn và đòi hỏi yêu cầu chuyên môn khắt khe hơn đối với lực lượng giám sát, trọng tài.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên thường trực BCH VFF, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: VFF

Ông Nguyễn Quốc Hội đề nghị các giám sát, trọng tài tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, tích cực tiếp thu và coi đây là dịp để tự đánh giá, hoàn thiện bản thân. Ông nhấn mạnh: “VFF luôn xác định công tác giám sát, trọng tài là yếu tố then chốt bảo đảm tính công bằng, minh bạch và uy tín của giải đấu. Mỗi quyết định, mỗi hành vi chuẩn mực của lực lượng giám sát, trọng tài đều tác động trực tiếp đến niềm tin của các CLB, cầu thủ và người hâm mộ”.

Rà soát các tình huống VAR, nâng cao chất lượng điều hành

Đại diện Ban Trọng tài VFF, ông Đặng Thanh Hạ cho biết việc tổ chức tập huấn giữa mùa là thông lệ chuyên môn, nhằm giúp lực lượng giám sát, trọng tài nhìn lại toàn bộ công tác điều hành sau 11 vòng đấu của giai đoạn lượt đi. Trọng tâm của chương trình là phân tích các tình huống còn tồn tại, thống nhất cách áp dụng luật và các hướng dẫn của FIFA, qua đó nâng cao chất lượng điều hành trong phần còn lại của mùa giải.

Ông Đặng Thanh Hạ - đại diện Ban Trọng tài VFF ẢNH: VFF

Trao đổi bên lề buổi lễ, Trưởng Ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ đánh giá công tác trọng tài ở 11 vòng đấu lượt đi nhìn chung đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số tình huống cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đặc biệt là các quyết định có sự can thiệp của VAR. Ban Trọng tài sẽ tập trung phân tích sâu các tình huống còn gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ cầu thủ, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực sân cỏ và thái độ phản ứng tiêu cực đối với trọng tài, nhằm giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp của các giải đấu.

Các trọng tài tham dự lễ khai mạc ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn đợt 1 sẽ kết thúc vào ngày 29.1. Các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được phân công điều hành các trận đấu tại V-League, với lượt trận thứ 12 khởi tranh từ ngày 30.1.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ tại giải hạng nhất quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026 tại TP.HCM.