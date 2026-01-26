Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/01/2026 16:14 GMT+7

Chương trình tập huấn đợt 1 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 chính thức khai mạc, nhằm nâng cao chất lượng điều hành và chuẩn bị cho giai đoạn lượt về đầy áp lực.

Chiều 26.1, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn đợt 1 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026. Chương trình do VFF phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức.

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất- Ảnh 1.

Chương trình tập huấn đợt 1 giám sát, trọng tài giữa mùa giải khai mạc vào sáng 26.1

ẢNH: VFF

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất- Ảnh 2.

Giai đoạn lượt về sẽ có yêu cầu chuyên môn khắt khe hơn với đội ngũ trọng tài, giám sát

ẢNH: VFF

Tham dự lễ khai mạc, về phía VFF có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức chương trình tập huấn; ông Nguyễn Minh Châu - Phó tổng thư ký VFF. Đại diện VPF có ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc và ông Võ Văn Hùng - Phó tổng giám đốc. Về phía Ban Trọng tài VFF có ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài, cùng các thành viên Ban Trọng tài, BTC chương trình và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại giải vô địch quốc gia V-League, gồm 14 giám sát trọng tài, 31 trọng tài và 26 trợ lý trọng tài.

Giai đoạn lượt về yêu cầu chuyên môn trọng tài khắt khe hơn

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2025-2026; thống nhất phương pháp xử lý đối với các tình huống điển hình đã phát sinh; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó, các học viên sẽ trải qua kiểm tra lý thuyết và thể lực để đánh giá mức độ sẵn sàng trước khi bước vào giai đoạn lượt về.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, thay mặt Thường trực BCH VFF, ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh đây là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức đúng thời điểm giữa mùa giải. Theo ông, giai đoạn lượt về sẽ có mức độ cạnh tranh cao hơn, áp lực lớn hơn và đòi hỏi yêu cầu chuyên môn khắt khe hơn đối với lực lượng giám sát, trọng tài.

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên thường trực BCH VFF, phát biểu tại lễ khai mạc

ẢNH: VFF

Ông Nguyễn Quốc Hội đề nghị các giám sát, trọng tài tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, tích cực tiếp thu và coi đây là dịp để tự đánh giá, hoàn thiện bản thân. Ông nhấn mạnh: “VFF luôn xác định công tác giám sát, trọng tài là yếu tố then chốt bảo đảm tính công bằng, minh bạch và uy tín của giải đấu. Mỗi quyết định, mỗi hành vi chuẩn mực của lực lượng giám sát, trọng tài đều tác động trực tiếp đến niềm tin của các CLB, cầu thủ và người hâm mộ”.

Rà soát các tình huống VAR, nâng cao chất lượng điều hành

Đại diện Ban Trọng tài VFF, ông Đặng Thanh Hạ cho biết việc tổ chức tập huấn giữa mùa là thông lệ chuyên môn, nhằm giúp lực lượng giám sát, trọng tài nhìn lại toàn bộ công tác điều hành sau 11 vòng đấu của giai đoạn lượt đi. Trọng tâm của chương trình là phân tích các tình huống còn tồn tại, thống nhất cách áp dụng luật và các hướng dẫn của FIFA, qua đó nâng cao chất lượng điều hành trong phần còn lại của mùa giải.

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất- Ảnh 4.

Ông Đặng Thanh Hạ - đại diện Ban Trọng tài VFF

ẢNH: VFF

Trao đổi bên lề buổi lễ, Trưởng Ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ đánh giá công tác trọng tài ở 11 vòng đấu lượt đi nhìn chung đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận vẫn còn một số tình huống cần tiếp tục rút kinh nghiệm, đặc biệt là các quyết định có sự can thiệp của VAR. Ban Trọng tài sẽ tập trung phân tích sâu các tình huống còn gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ cầu thủ, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực sân cỏ và thái độ phản ứng tiêu cực đối với trọng tài, nhằm giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp của các giải đấu.

‘Mổ băng’ các tình huống VAR, Ban Trọng tài có động thái đặc biệt khi V-League tái xuất- Ảnh 5.

Các trọng tài tham dự lễ khai mạc

ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn đợt 1 sẽ kết thúc vào ngày 29.1. Các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được phân công điều hành các trận đấu tại V-League, với lượt trận thứ 12 khởi tranh từ ngày 30.1.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ tại giải hạng nhất quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026 tại TP.HCM.

Tin liên quan

Thua bán kết, tinh thần U.23 Việt Nam sa sút: Trưởng đoàn và thầy Kim cho phép buồn 1 đêm và cái kết…

Thua bán kết, tinh thần U.23 Việt Nam sa sút: Trưởng đoàn và thầy Kim cho phép buồn 1 đêm và cái kết…

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú khẳng định tấm HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026 là dấu mốc quan trọng, phản ánh bản lĩnh và sự trưởng thành rõ nét của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

Báo Hàn Quốc ca ngợi 'phù thủy luân lưu' đứng sau cú đổ người xuất thần của thủ môn Cao Văn Bình

Bí mật của Khang, xin đá luân lưu đầu tiên trận nghẹt thở thắng Hàn Quốc: Một phần của lịch sử!

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài trợ lý trọng tài Giám sát VFF lớp tập huấn V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận