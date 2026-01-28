Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Nam Định bất ngờ tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son, quyết thắng đối thủ Singapore tại Thiên Trường

Linh Nhi
Linh Nhi
28/01/2026 17:32 GMT+7

HLV Mauro Jeronimo khẳng định CLB Nam Định quyết tâm có chiến thắng trên trên nhà trước CLB Lion City Sailors. Ông tiết lộ thể lực của Xuân Son.

HLV Nam Định bất ngờ tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son, quyết thắng đối thủ Singapore tại Thiên Trường- Ảnh 1.

Xuân Son và CLB Nam Định muốn mở màn năm 2026 bằng chiến thắng

ảnh: CLB Nam Định

Xuân Son sẵn sàng tái xuất cùng CLB Nam Định

Chiều 28.1, HLV Mauro Jeronimo đã có buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Lion City Sailors (Singapore) trong khuôn khổ giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 - 2026, trận mở màn năm 2026 của Xuân Son và các đồng đội.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: "Lion City Sailors là một đội bóng chất lượng. Họ đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay với dàn cầu thủ chất lượng và một HLV đã làm việc nhiều năm.

Tuy nhiên, mục tiêu của CLB Nam Định vẫn không thay đổi, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đội khách vẫn đang trong nhịp thi đấu liên tục, còn đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau quãng nghỉ dài.

HLV Nam Định bất ngờ tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son, quyết thắng đối thủ Singapore tại Thiên Trường- Ảnh 2.

HLV Mauro Jeronimo khẳng định Xuân Son rất quyết tâm

ảnh: CLB Nam Định

Đương nhiên quãng nghỉ là tốt để toàn đội có thêm thời gian rèn chiến thuật nhưng việc tập luyện quá lâu mà không thi đấu chính thức cũng không thực sự quá hiệu quả. Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin tưởng đội bóng của mình".

Đồng thời, HLV Mauro Jeronimo cũng nhìn thẳng vào hàng thủ đã nhận tương đối nhiều bàn thua từ đầu mùa, khẳng định CLB Nam Định đã có điều chỉnh. Hiện CLB Nam Định đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Ông bày tỏ: "Chúng tôi đã rút kinh nghiệm để cải thiện phòng ngự. Bên cạnh đó, hàng công cũng đang có phong độ cao với nhiều cầu thủ có thể đột phá.

Xuân Son dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của cậu ấy là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United, trong những phút cuối cùng Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm 1 bàn thắng.

HLV Nam Định bất ngờ tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son, quyết thắng đối thủ Singapore tại Thiên Trường- Ảnh 3.

Trung vệ Lucas muốn cùng CLB Nam Định giành vé vào bán kết

ảnh: CLB Nam Định

Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết trước khi nghĩ đến những thứ xa hơn".

Ngồi bên cạnh người thầy, trung vệ Lucas cho biết: "Chúng tôi có quãng thời gian dài không thi đấu. Là một cầu thủ chuyên nghiệp tôi thích được chơi bóng thường xuyên hơn, dẫu vậy chúng tôi đã tận dụng tốt quãng nghỉ vừa qua để chuẩn bị lại đội hình.

Ngôi đầu bảng hiện tại chính là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi luôn giữ sự tập trung cao trong từng trận đấu. Tôi cũng đồng tính với ý kiến của HLV trưởng, mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết, để làm được điều đó chúng tôi cần phải làm thật tốt trong trận đấu ngày mai".

Văn Trường hồi phục tốt sau phẫu thuật, Hiểu Minh mổ thành công: Thầy Kim nhẹ lòng

Văn Trường hồi phục tốt sau phẫu thuật, Hiểu Minh mổ thành công: Thầy Kim nhẹ lòng

Tiền vệ Văn Trường cho biết, anh đang hồi phục tốt chấn thương dây chằng. Chấn thương của Văn Trường có nhiều nét tương tự như chấn thương của trung vệ Hiểu Minh mới đây.

