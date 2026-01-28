Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó

Thu Bồn
Thu Bồn
28/01/2026 19:12 GMT+7

Ngày 28.1, đội tuyển Việt Nam đã đến sân tập ở GKB Arena để làm quen với giờ thi đấu, chuẩn bị cho lượt trận thứ hai ở bảng B gặp Li Băng tại VCK futsal châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu vào buổi trưa

Tại vòng bảng VCK futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu 3 khung giờ khác nhau. Nên tùy theo mỗi trận đấu, ban huấn luyện phải chọn giờ tập luyện cho phù hợp để cầu thủ làm quen. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Diego Giustozzi thi đấu vào lúc 17 giờ, nhưng đến lượt trận thứ hai lại ra sân vào lúc 13 giờ (ngày 29.1) gặp Li Băng.

Do đó, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển đi tập vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Sau 30 phút di chuyển, toàn đội đã đến sân tập GKB Areana lúc 13 giờ để rèn giũa chuyên môn trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó- Ảnh 1.

HLV trưởng Giustozzi chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ trước trận gặp Li Băng

ẢNH: VFF

Cuối buổi tập, HLV Giustozzi đã truyền đạt cho các cầu thủ về cách tổ chức lối chơi, chiến thuật cho trận đấu gặp Li Băng sắp tới. Vị thuyền trưởng người Argentina yêu cầu các học trò phải hết sức tập trung trước đội tuyển Li Băng.

Chia sẻ với báo chí vào chiều 28.1, HLV Diego Giustozzi đánh giá cao cách tổ chức phòng ngự của đối thủ Li Băng và coi đó là "bước tường thành" mà các cầu thủ Việt Nam cần có giải pháp để hóa giải. "Ở trận ra quân gặp Kuwait, Việt Nam đã có thể ghi thêm được 1 hoặc 2 bàn thắng. Nhưng dù sao, chúng ta cũng có 5 bàn thắng. Đó đã là chuyện của quá khứ, hãy quên trận đấu đó đi. Chúng ta cần tập trung vào đội Li Băng và suy nghĩ về cách làm thế nào để ghi bàn vào lưới của họ", ông Diego Giustozzi chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện vào buổi trưa để quen khung giờ thi đấu

ẢNH: VFF

Ở lượt trận ra quân của đội Li Băng gặp Thái Lan, HLV Diego Giustozzi đã đích thân đến nhà thi đấu để theo dõi trực tiếp. Đánh giá về Li Băng, thuyền trưởng người Argentina cho rằng đội bóng này có lối chơi thiên về phòng ngự. "Li Băng có một đội phòng ngự rất mạnh và không phụ thuộc vào 1 hay 2 cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, bởi vì họ tấn công theo hệ thống. Có thể trong 40 phút, Li Băng phòng ngự tới 35 phút. Do đó, tôi lo ngại về chiến thuật của Li Băng hơn là từng cầu thủ cá nhân", ông Giustozzi nhận định.

Tại vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã từng gặp và thắng đội Li Băng với tỷ số 4-0. HLV Diego Giustozzi khẳng định: "Tôi muốn lặp lại chiến thắng đó, chắc chắn rồi. Nếu có thể, tôi hy vọng đạt được một kết quả tương tự. Tuy nhiên, đây là một trận đấu khác, bởi vì họ đã thay đổi HLV. Hiện tại, họ có một HLV người Tây Ban Nha, nên tôi cho rằng họ mạnh hơn trong khâu phòng ngự. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng ta đều biết mình không thích đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Do đó, đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và không để cho họ có bất kỳ cơ hội nào".

Đội tuyển Việt Nam đá giờ lạ đấu Li Băng, HLV Giustozzi lập tức lên phương án ‘lạ’ để ứng phó- Ảnh 3.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (giữa) động viên đội tuyển

ẢNH: VFF

Trước khi bước vào buổi tập, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã có những lời động viên với đội tuyển Việt Nam. Theo đó, ông Tú biểu dương tinh thần thi đấu không chùn bước của các cầu thủ Việt Nam dù bị dẫn trước 2 bàn và giành chiến thắng ngược dòng trước Kuwait. Dù vậy, Phó chủ tịch VFF cũng mong muốn các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm những vấn đề chưa tốt để hướng đến trận đấu thứ hai một cách hoàn hảo hơn.

