Pickleball: Lý Hoàng Nam cạnh tranh hấp dẫn với Triệu 'cầu lông'

Kể từ khi mở cổng đề cử vào đầu tháng 2.2026, chương trình đã nhận được hơn 1.900 đề cử từ cộng đồng pickleball trên khắp cả nước. Sau quá trình sàng lọc và tham vấn từ hội đồng ban giám khảo & hội đồng chuyên môn, ban tổ chức đã công bố tốp 8 đề cử chính thức của từng hạng mục vào đầu tháng 3, đồng thời mở cổng bình chọn cho người hâm mộ. Chỉ sau 1 tuần mở cổng bình chọn, chương trình đã ghi nhận hơn 50.000 lượt bình chọn từ cộng đồng, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn dành cho giải thưởng cũng như các đề cử.

Triệu "cầu lông" dẫn đầu ở 2 hạng mục

Đáng chú ý tại hạng mục danh giá nhất – nam VĐV xuất sắc nhất năm, Trần Ngọc Triệu (được biết đến với cái tên Triệu "cầu lông") đang dẫn đầu. Tay vợt Lý Hoàng Nam đang theo sát phía sau, xếp hạng nhì. Cách biệt về số lượng phiếu bầu giữa Triệu "cầu lông" và Lý Hoàng Nam không đáng kể. Trong giai đoạn nước rút, 2 tay vợt này hứa hẹn tiếp tục cạnh tranh kịch tính cho danh hiệu nam VĐV pickleball xuất sắc nhất năm. Các vị trí còn lại trong tốp 8 lần lượt thuộc về: Đỗ Minh Quân, Nguyễn Đắc Tiến, Vũ Hữu Trí, Hùng Anh, Thắng Nguyễn, Đinh Quang Linh.

Triệu "cầu lông" và Lý Hoàng Nam cạnh tranh kịch tính cho danh hiệu nam VĐV xuất sắc nhất ẢNH: CMH

Bên cạnh đó, tại hạng mục đôi VĐV nam xuất sắc nhất năm, Triệu "cầu lông" và đồng đội Đạt "trố" cũng đang xếp ở vị trí thứ nhất trong danh sách. Hạng 2 là cặp Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển, cũng có cơ hội bứt lên khi khoảng cách phiếu bầu với cặp dẫn đầu là không lớn. Cặp Lý Hoàng Nam và Lê Xuân Đức đang đứng hạng ba.

Tại hạng mục nữ VĐV nữ xuất sắc nhất, tay vợt trẻ tài năng Sophia Phương Anh đang giữ lợi thế lớn với vị trí dẫn đầu. Sophia Phương Anh cùng đồng đội Sophia Huỳnh Trần hiện xếp thứ hai tại hạng mục đôi VĐV nữ xuất sắc nhất năm, có cơ hội cạnh tranh hạng nhất với Trúc Panda/Jolie Lam.

Gala trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 23.3 tại TP.HCM ẢNH: BTC

Nhóm giải thưởng chuyên môn của Vietnam Pickleball Awards 2025 còn có các hạng mục như: đôi nam – nữ VĐV xuất sắc, nam VĐV trẻ triển vọng (U.18), nữ VĐV trẻ triển vọng (U.18), nam VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, nữ VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, CLB hoạt động nổi bật.

Cổng bình chọn sẽ chính thức đóng lại vào ngày 20.3. Cuộc đua tại nhiều hạng mục đang trở nên ngày càng gay cấn với sự bám đuổi sát sao giữa các ứng viên. Một số hạng mục như nam VĐV xuất sắc, nữ VĐV xuất sắc, CLB pickleball tiêu biểu đang thu hút sự quan tâm đặc biệt với lượng bình chọn tăng nhanh trong giai đoạn nước rút.

Dự kiến, gala trao giải Vietnam Pickleball Awards 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23.3 tại TP.HCM. Sự kiện sẽ quy tụ nhiều VĐV pickleball nổi bật, các nghệ sĩ nổi tiếng, đại diện các CLB, đơn vị tổ chức giải đấu, các đối tác thương hiệu cùng đông đảo khách mời đặc biệt trong cộng đồng thể thao.