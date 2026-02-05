Những gương mặt pickleball tiêu biểu của Việt Nam được vinh danh

Gala vinh danh dành riêng cho pickleball

Vietnam Pickleball Awards 2025 được xây dựng với mục tiêu trở thành giải thưởng thường niên mang tính minh bạch và chuyên môn cao, ghi nhận những đóng góp thực chất cho sự phát triển của pickleball Việt Nam trong suốt một năm qua. Theo công bố, đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 23.3 tới.

Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh thành tích thi đấu, giải thưởng hướng đến tôn vinh toàn diện hệ sinh thái pickleball, bao gồm các hạng mục: VĐV, CLB, đơn vị tổ chức, các giải đấu cộng đồng, hoạt động phong trào và những cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến sự lan tỏa của bộ môn pickleball tại Việt Nam. Đáng chú ý, những hạng mục mang tính đậm tính chuyên môn gồm: nam VĐV xuất sắc nhất, nữ VĐV xuất sắc nhất; đôi VĐV nam xuất sắc nhất, đôi VĐV nữ xuất sắc nhất, đôi VĐV nam - nữ xuất sắc nhất, VĐV trẻ nam (U.18), VĐV trẻ nữ triển vọng (U.18), nam VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, nữ VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, CLB hoạt động nổi bật.

Lễ công bố Vietnam Pickleball Awards 2025 diễn ra ngày 5.2 tại TP.HCM ẢNH: BTC

Trưởng ban Tổ chức Vietnam Pickleball Awards 2025 - ông Đoàn Ngọc Minh chia sẻ: "Vietnam Pickleball Awards ra đời từ mong muốn ghi nhận đúng và đủ những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cộng đồng pickleball Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một lễ trao giải, mà sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa pickleball, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao phong trào phát triển bền vững, minh bạch và đại chúng.

Vietnam Pickleball Awards 2025 mang thông điệp: "Một năm cống hiến - Một lần vinh danh" như một lời ghi nhận trang trọng dành cho những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng pickleball Việt Nam trong suốt hành trình phát triển.

Sophia Phương Anh (giữa) là tay vợt nữ tài năng của pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

Với vai trò là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển hệ sinh thái pickleball tại Việt Nam, PWC Pickleball kỳ vọng Vietnam Pickleball Awards không chỉ là một sự kiện vinh danh thường niên, mà còn là dấu mốc văn hóa - thể thao, góp phần định hình vị thế của pickleball trong đời sống thể thao hiện đại tại Việt Nam.

Toàn bộ các hạng mục thuộc Vietnam Pickleball Awards 2025 chỉ áp dụng cho các cá nhân, tập thể và đơn vị có quốc tịch Việt Nam, đồng thời đang hoạt động chính thức tại Việt Nam trong năm xét giải. Kết quả chung cuộc được xác định dựa trên tổng điểm từ 3 cấu phần: ý kiến cộng đồng, đánh giá chuyên môn và góc nhìn chiến lược của hội đồng ban giám khảo.