Thể thao Các môn khác

Sao pickleball hàng đầu thế giới Federico Staksrud đến Việt Nam

Nghi Thạo
Nghi Thạo
22/01/2026 13:13 GMT+7

Sự kiện giao lưu pickleball quốc tế diễn ra tại TP.HCM - Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 diễn ra trong ngày 28 và 29.1, hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt là Federico Staksrud.

4 tay vợt đang thi đấu tại PPA Tour (Mỹ) đến TP.HCM

Legend Tour 2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa pickleball Việt Nam tiệm cận với hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế, đồng thời mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm thể thao được đầu tư bài bản về địa điểm, cơ sở vật chất và nội dung chương trình.

Nổi bật tại Legend Tour 2026 là sự góp mặt của 4 VĐV đang thi đấu tại PPA Tour (Mỹ), gồm: Federico Staksrud - tay vợt đang xếp hạng 2 thế giới; Tyra Black – tốp 4 thế giới nội dung đôi nữ; cùng 2 gương mặt trẻ giàu tiềm năng Eric Oncins (tốp 30 PPA) và Mya Bui. Sự hiện diện của các VĐV quốc tế mang đến cơ hội hiếm có để người chơi trong nước tiếp cận tư duy chiến thuật, phong cách thi đấu và tiêu chuẩn tổ chức của pickleball chuyên nghiệp.

Song hành với các tên tuổi quốc tế là sự tham gia của nhiều VĐV pickleball trẻ tiêu biểu của Việt Nam như Ken Tâm, Hùng Anh, Sophia Phương Anh và Xuân Đức.

Sao pickleball hàng đầu thế giới Federico Staksrud đến Việt Nam- Ảnh 1.

Tay vợt người Argentina - Federico Staksrud từng đứng số 1 trên bảng xếp hạng thế giới đơn nam

ẢNH: PPA TOUR

Bên cạnh chuyên môn, Legend Tour 2026 còn có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ và KOLs yêu thích pickleball như ca sĩ Hiền Hồ, á hậu Hồng Hạnh... Các khách mời sẽ tham gia giao lưu, minigame và trải nghiệm cùng cộng đồng, tạo nên không khí gần gũi, sôi động.

Sự kiện được tổ chức tại hai địa điểm thể thao hiện đại tại TP.HCM. Ngày 28.1 - AP Sport Club (Thảo Điền): không gian dành cho các hoạt động giao lưu, mini game và tương tác giữa vận động viên quốc tế, nghệ sĩ và khách mời. Điểm nhấn trong ngày đầu tiên là cuộc thi "miss pickleball", tôn vinh hình ảnh năng động và phong cách của bộ môn pickleball.

Ngày 29.1 - WowSport Metropole (Thủ Thiêm): ngày hội chính của Legend Tour 2026, dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt khách tham dự. Khán giả sẽ theo dõi các trận đấu đỉnh cao, tham gia thử thách kỹ năng và trải nghiệm các hoạt động bên lề trong không gian thể thao hiện đại, nằm tại khu đô thị trung tâm Thủ Thiêm.

