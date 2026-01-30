Cựu số 1 pickleball thế giới khiến khán giả TP.HCM trầm trồ

Đại tiệc pickleball giữa lòng Thủ Thiêm

Sự kiện Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã biến khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao tối 29.1. Với sự tham dự của đông đảo khán giả yêu mến pickleball, không khí tại sân đấu luôn cuồng nhiệt theo từng đường bóng đẹp của 4 siêu sao quốc tế và các tay vợt có tiếng ở Việt Nam.

Federico Staksrud hiện đứng hạng 2 thế giới nội dung đơn nam ẢNH: BTC

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Federico Staksrud – tay vợt người Argentina từng giữ ngôi vị số 1 thế giới đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour. Staksrud đã mang đến màn trình ở đẳng cấp cao, khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Khán giả tại sân đấu liên tục dành những tràng pháo tay không ngớt trước nhiều cú tạt (drive) đầy uy lực của anh. Sau mỗi lần vung tay của Staksrud, bóng đi cuộn và sát mép lưới khiến đối phương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, phản xạ cực nhanh, khả năng phán đoán tốt và tư duy sắc bén của tay vợt người Argentina cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh Staksrud, tay vợt nữ Tyra Black (hạng 4 thế giới nội dung đôi nữ trên bảng xếp hạng PPA Tour) cũng để lại dấu ấn đậm nét với khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Những tình huống cứu bóng tưởng chừng bất khả thi của cô đã minh chứng cho đẳng cấp của một ngôi sao PPA Tour hàng đầu.

Các trận đấu biểu diễn diễn ra luân phiên giữa các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Dàn sao quốc tế gồm Federico Staksrud, Eric Oncins, Mya Bui, Tyra Black đã có những màn chạm trán đầy thú vị với các đại diện của Việt Nam như tài năng trẻ Xuân Đức, Sophia Phương Anh, Hùng Anh và Ken Tâm.

Tyra Black thể hiện khả năng phòng ngự đáng nể ẢNH: BTC

Không chỉ là những cú "drop" chuẩn xác hay "dink" hiểm hóc, sự kiện còn là cơ hội để các VĐV Việt Nam cọ xát và học hỏi tư duy thi đấu chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới ngay tại TP.HCM đã khẳng định sức hút lớn của bộ môn này, góp phần cho sự phát triển của pickleball tại Việt Nam trong tương lai.