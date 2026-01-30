Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Cựu số 1 pickleball thế giới khiến khán giả TP.HCM trầm trồ

Nghi Thạo
Nghi Thạo
30/01/2026 08:17 GMT+7

Tối 29.1, người hâm mộ TP.HCM đã có dịp mãn nhãn trước những màn trình diễn đẳng cấp của các ngôi sao hàng đầu thế giới như Federico Staksrud và Tyra Black tại sự kiện Legend Tour 2026.

Đại tiệc pickleball giữa lòng Thủ Thiêm

Sự kiện Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 đã biến khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao tối 29.1. Với sự tham dự của đông đảo khán giả yêu mến pickleball, không khí tại sân đấu luôn cuồng nhiệt theo từng đường bóng đẹp của 4 siêu sao quốc tế và các tay vợt có tiếng ở Việt Nam.

Cựu số 1 pickleball thế giới khiến khán giả TP.HCM trầm trồ- Ảnh 1.

Federico Staksrud hiện đứng hạng 2 thế giới nội dung đơn nam

ẢNH: BTC

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Federico Staksrud – tay vợt người Argentina từng giữ ngôi vị số 1 thế giới đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour. Staksrud đã mang đến màn trình ở đẳng cấp cao, khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Khán giả tại sân đấu liên tục dành những tràng pháo tay không ngớt trước nhiều cú tạt (drive) đầy uy lực của anh. Sau mỗi lần vung tay của Staksrud, bóng đi cuộn và sát mép lưới khiến đối phương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, phản xạ cực nhanh, khả năng phán đoán tốt và tư duy sắc bén của tay vợt người Argentina cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bên cạnh Staksrud, tay vợt nữ Tyra Black (hạng 4 thế giới nội dung đôi nữ trên bảng xếp hạng PPA Tour) cũng để lại dấu ấn đậm nét với khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Những tình huống cứu bóng tưởng chừng bất khả thi của cô đã minh chứng cho đẳng cấp của một ngôi sao PPA Tour hàng đầu.

Các trận đấu biểu diễn diễn ra luân phiên giữa các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Dàn sao quốc tế gồm Federico Staksrud, Eric Oncins, Mya Bui, Tyra Black đã có những màn chạm trán đầy thú vị với các đại diện của Việt Nam như tài năng trẻ Xuân Đức, Sophia Phương Anh, Hùng Anh và Ken Tâm.

Cựu số 1 pickleball thế giới khiến khán giả TP.HCM trầm trồ- Ảnh 2.

Tyra Black thể hiện khả năng phòng ngự đáng nể

ẢNH: BTC

Không chỉ là những cú "drop" chuẩn xác hay "dink" hiểm hóc, sự kiện còn là cơ hội để các VĐV Việt Nam cọ xát và học hỏi tư duy thi đấu chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của những ngôi sao hàng đầu thế giới ngay tại TP.HCM đã khẳng định sức hút lớn của bộ môn này, góp phần cho sự phát triển của pickleball tại Việt Nam trong tương lai.

Tin liên quan

Sao pickleball hàng đầu thế giới Federico Staksrud đến Việt Nam

Sao pickleball hàng đầu thế giới Federico Staksrud đến Việt Nam

Sự kiện giao lưu pickleball quốc tế diễn ra tại TP.HCM - Miami Pickleball Club - Legend Tour 2026 diễn ra trong ngày 28 và 29.1, hứa hẹn bùng nổ với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt là Federico Staksrud.

Giải pickleball từ thiện Mattana trao tặng 500 xe đạp đến học sinh khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball pickleball Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận