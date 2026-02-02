Kịch tính giải pickleball Champions Men 2025 tại Khánh Hòa

Sau 8 tuần tranh tài căng thẳng, giải pickleball Champions Men 2025 Khánh Hòa đã tìm ra nhà vô địch xứng đáng. Lê Văn Lem đã có màn thể hiện bản lĩnh xuất sắc để đánh bại Đoàn Trọng Nghĩa trong trận chung kết diễn ra tối 1.2.

Lê Văn Lem vô địch giải Champions Men 2025 sau màn lội ngược dòng giàu cảm xúc ở trận chung kết ẢNH: B.D

Champions Men 2025 là giải đấu pickleball đơn nam quy mô lớn do Army Pickleball tổ chức, quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất khu vực Khánh Hòa. Giải đấu kéo dài 8 tuần vòng loại, với 16 VĐV xuất sắc nhất giành quyền vào Championship Week (vòng chung kết).

Đông đảo khán giả có mặt tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động tại trận chung kết ẢNH: B.D

Trưởng BTC giải, ông Trần Đức Bảo Long, cho biết: "Army Pickleball tổ chức giải Champions Men 2025 với mong muốn xây dựng sân chơi đơn nam đầu tiên tại Khánh Hòa, nơi quy tụ những VĐV mạnh nhất, góp phần phát triển phong trào pickleball theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Đồng thời, giải đấu tạo ra một môi trường cọ xát thực sự, để các tài năng trẻ được thi đấu, học hỏi và trưởng thành bên cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao và khát vọng chinh phục đỉnh cao".



BTC trao giải vô địch cho Lê Văn Lem, á quân Đoàn Trọng Nghĩa và hạng ba Việt Hồ ẢNH: B.D

Giải đấu đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái pickleball chuyên nghiệp tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, tốc độ nhanh và giàu cảm xúc. Khán đài Army Pickleball chật kín khán giả trong ngày chung kết, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và sôi động. Giải đấu cũng được livestream rộng rãi, góp phần lan tỏa hình ảnh pickleball đến cộng đồng.



