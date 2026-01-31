Giám đốc CAHN ca ngợi Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc: Tài năng trẻ được ra nước ngoài thi đấu nếu…

CLB CAHN hợp tác đào tạo trẻ với nhiều đội bóng quốc tế

Tại lễ gặp mặt, tuyên dương các cầu thủ CLB CAHN đạt thành tích vô địch SEA Games 33, hạng ba U.23 châu Á, đồng thời động viên toàn đội bước vào giai đoạn hai mùa giải (diễn ra chiều 31.1), đại tá Trần Văn Hùng, Phó chủ tịch CLB CAHN đã chia sẻ về định hướng đào tạo con người và phát triển cầu thủ trẻ.

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026, CLB CAHN góp 3 nhân tố quan trọng, gồm trung vệ Phạm Lý Đức, hậu vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Trong đó, cả Minh Phúc và Đình Bắc đều được HLV Alexandre Polking tạo điều kiện thi đấu ở nhiều giải lớn, trong khi Lý Đức mới cập bến đội, nên đang trên đường hòa nhập để cạnh tranh vị trí.

Đình Bắc (trái) trong màu áo CLB CAHN ẢNH: KHẢ HÒA

"CLB CAHN đóng góp 3 cầu thủ cho U.23 Việt Nam, gồm Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc. Phương châm của chúng tôi là cầu thủ phải thi đấu với quyết tâm cao, cống hiến cho đội tuyển vì người hâm mộ, vì khán giả cả nước. Các cầu thủ đã chơi hết mình bằng lý trí, niềm tin và bước đầu gặt hái thành công.

Thời gian tới, CLB CAHN tiếp tục quan tâm công tác đào tạo trẻ. Hiện tại, chúng tôi đã có quy chế phối hợp với Sở VH-TT Hà Nội trong khâu đào tạo, để cùng tìm những tài năng về đào tạo, cống hiến cho CLB và đội tuyển. CLB CAHN cũng làm việc với Học viện Nutifood, để ký hợp tác chiến lược đào tạo ở Hà Nội, nhờ vậy có nguồn đào tạo cầu thủ cho CLB và các tuyến đội tuyển", đại tá Trần Văn Hùng khẳng định.

CLB CAHN đang sở hữu nhiều nhân tố triển vọng, trong đó nổi trội là Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 đoạt ngôi vua phá lưới U.23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng.

Anh cũng đóng góp 2 kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ in dấu giày vào nhiều pha lập công nhất (6 bàn) của U.23 Việt Nam tại giải châu Á.

Ngoài ra, Minh Phúc cũng khẳng định năng lực ở hành lang phải, với 5 trận đá chính, cùng 1 bàn thắng, 1 kiến tạo giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 UAE ở tứ kết U.23 châu Á.

Lý Đức là miếng ghép quan trọng tại hàng thủ U.23 Việt Nam với 5 trận đá chính tại vòng chung kết châu Á. Anh từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam ở các đợt tập trung tháng 3 và 6.2025, khi còn khoác áo HAGL đá mùa V-League đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo Phó chủ tịch CLB CAHN Trần Văn Hùng, đội chủ trương tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ tiếp cận với nền bóng đá phát triển hơn, nếu cầu thủ có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện thi đấu ở nước ngoài.

Đình Bắc là "ngọc quý" của CLB CAHN ẢNH: TED TRẦN TV

"CLB CAHN đang hợp tác, hoặc liên hệ tìm hiểu nghiên cứu hợp tác với một số đội nước ngoài như SK Slava Prague (CH Czech), Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), Sanfreece Hiroshima (Nhật Bản)...

Trong thời gian tới, nếu các cầu thủ có nguyện vọng và có thể đáp ứng được với những nền bóng đá tiên tiến như Nhật Bản hay châu Âu, CLB CAHN sẽ ủng hộ, tạo điều kiện cho cầu thủ tham gia những nền bóng đá ấy, để họ cống hiến tốt hơn cho đội tuyển quốc gia", ông Trần Văn Hùng nhấn mạnh.

Đình Bắc, Lý Đức, Minh Phúc và CLB CAHN được tuyên dương

Cũng trong buổi chiều 31.1, các cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức và Minh Phúc đã được tuyên dương nhờ màn thể hiện xuất sắc trong màu áo U.22 Việt Nam ở SEA Games 33 (đoạt HCV), sau đó là U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á 2026 (giành tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử).

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã biểu dương tinh thần thi đấu của các thành viên CLB CAHN ở sân chơi Đông Nam Á cũng như châu Á.

Trong đó, tiền đạo Đình Bắc được đánh giá thi đấu ổn định, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến, giành ngôi vua phá lưới U.23 châu Á, cho thấy "trái ngọt" trong quyết tâm đào tạo cầu thủ của CLB CAHN.

Hậu vệ Minh Phúc xuất thân từ lò đào tạo của đội, là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn cho lực lượng kế cận CLB CAHN. Trong khi đó, trung vệ Lý Đức mới đến, gắn bó với CLB chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng hòa nhập thi đấu hiệu quả, đóng góp cho thành tích của CLB, tham gia các giải trẻ cùng đội tuyển quốc gia.

Ở buổi lễ, các thành viên CLB CAHN, gồm HLV Polking, trợ lý và toàn thể đội bóng cũng được nhận bằng khen vì nỗ lực ở giai đoạn một.

CLB CAHN xếp nhì V-League với 26 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình 1 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Thầy trò HLV Polking sẽ so tài CLB Ninh Bình lúc 19 giờ 15 ngày mai (1.2) trên sân Hàng Đẫy ở vòng 12 V-League. Nếu thắng, CLB CAHN sẽ chiếm ngôi đầu.

Tại AFC Champions League 2, CLB CAHN vượt qua bảng E với ngôi nhì (8 điểm sau 6 trận). Tại vòng 16 đội, thầy trò Polking sẽ đối đầu Tampines Rovers (Singapore), đội đã vượt qua Pohang Steelers và BG Pathum để dẫn đầu bảng H với 16 điểm sau 6 trận.

"CLB CAHN sẽ nỗ lực chiến thắng để mang về danh hiệu vô địch vào tháng 6 tới", HLV Polking nhấn mạnh. "Tôi có 100% niềm tin vào cầu thủ và ban huấn luyện CLB CAHN".