Đội tuyển Việt Nam: Phiên bản đẳng cấp của năm 2026

T HỜI CƠ CÁCH TÂN ĐÃ ĐẾN

HLV Kim Sang-sik đã nhìn ra vấn đề của đội tuyển VN từ sau chức vô địch AFF Cup 2024. Quả thực, học trò ông Kim đã xác lập kỷ lục thắng 7 trận, đăng quang ngay trên sân khách. Tuy nhiên, đó là thành công mang đậm dấu ấn của Nguyễn Xuân Son (ghi 7 bàn, kiến tạo 2 bàn sau 5 trận), cùng sự trỗi dậy chủ yếu về tinh thần của một thế hệ vốn dĩ sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ngôi vương Đông Nam Á chỉ là thành công nhất thời, không chỉ báo cho giai đoạn thống trị lâu dài.

Xuân Son (12) sẽ trở lại đội tuyển VN trong trận tái đấu với Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Tại sao HLV Kim Sang-sik sớm nhìn thấy lỗ hổng, nhưng không thể khỏa lấp trong cả năm 2025? Mấu chốt nằm ở lớp cầu thủ kế cận khi ấy còn non trẻ. Đình Bắc cùng đồng đội chưa có thời gian thẩm thấu triết lý Kim Sang-sik (do ít thời gian lên tuyển), cũng thiếu những trận đấu lớn để đắp bồi bản lĩnh, niềm tin. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã thấy đúng vấn đề, chọn đúng người. Câu chuyện còn lại chỉ là thời điểm. Sau cuộc lội ngược dòng quật khởi ngay trên đất Thái Lan để vô địch SEA Games 33, cùng hành trình đáng nhớ với 5 trận thắng tại giải U.23 châu Á 2026 để giành HCĐ, lứa U.23 VN cho thấy đã sẵn sàng bước lên gánh vác trọng trách.

8 năm trước, thế hệ Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Duy Mạnh… đã tận dụng bàn đạp kỳ tích Thường Châu (á quân U.23 châu Á 2018) để bước lên đội tuyển VN, mở ra chu kỳ thành công vang dội khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022, vô địch AFF Cup 2018. Với tài năng chẳng kém, thậm chí nổi trội hơn lớp đàn anh về thể hình và tâm thế chơi bóng tự tin, lứa U.23 này có thể trở thành cơn sóng đưa đội tuyển VN đến thời đại mới.

HLV Kim Sang-sik muốn trẻ hóa đội tuyển VN từ cách đây hơn 1 năm (tháng 9.2024), khi đôn một loạt cầu thủ trẻ để bồi dưỡng và gọi họ là "tương lai bóng đá VN". Dù vậy, ông Kim thấy rõ bài học của người tiền nhiệm Philippe Troussier. Trẻ hóa chỉ thành công khi lứa trẻ đã đủ chín cả về tâm thế lẫn trình độ, để nhận được sự tín nhiệm của đàn anh và vững vàng trước sóng gió cấp độ châu lục. Đến giờ, khi tiếng chuông lịch sử đã rung lên với bước tiến trưởng thành của thế hệ tài năng trẻ, đội tuyển VN sẽ mở rộng cánh cửa để đón hàng loạt nhân tố U.23.

D ÒNG MÁU NGOẠI CHẤT LƯỢNG

So với thời điểm thua Malaysia 4 bàn không gỡ tại Bukit Jalil (tháng 6.2025), đội tuyển VN lần này đón chào sự trở lại của Xuân Son. Chân sút 29 tuổi đã tái xuất ấn tượng từ khi hồi phục hoàn toàn chấn thương vào tháng 10 năm ngoái. Xuân Son ghi bàn ngay trong ngày trở lại đội tuyển VN (sút phạt đền) giúp VN thắng 2-0 trên sân Lào. Anh cũng là tác giả của 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận cho CLB Nam Định tại ASEAN Club Championship. Đáng chú ý, những đội bóng bị Xuân Son xé lưới như Shan United (Myanmar), Lion City Sailors (Singapore) và Bangkok United (Thái Lan) đều thuộc nhóm mạnh nhất giải VĐQG của các nước nói trên.

Thời gian dưỡng thương không làm mất đi ở Xuân Son sự nhạy bén cùng bản năng "sát thủ" hiếm có. Chân sút này đã ghi bàn vào lưới Lion City ở cuộc so tài ngày 29.1 với pha cầm bóng lắc người tới 3 lần để loại bỏ hậu vệ đối phương, rồi dứt điểm cực hiểm vào góc xa. Xuân Son vẫn cứ là Xuân Son: đa năng, toàn diện, sở hữu sức mạnh tuyệt vời cùng những cú sút mà bóng đá VN không thường xuyên được thấy.

Với Xuân Son, hàng công đội tuyển VN sẽ lấy lại uy thế. Ngoài ra, hỗ trợ cho Son còn có Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Hà Nội đã cùng Son hợp thành bộ đôi ghi 43 bàn trong mùa giải CLB Nam Định vô địch V-League (2023 - 2024). Hoàng Hên đã có quốc tịch VN sau 5 năm bền bỉ thể hiện đẳng cấp. Với nhãn quan sắc bén cùng cái chân trái lợi hại, Hoàng Hên sẽ giúp tuyến giữa VN và cá nhân Xuân Son chơi hay hơn nữa. "Tôi rất hiểu Son, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Tôi rất khát khao khoác áo đội tuyển VN và luôn sẵn sàng cho khoảnh khắc ấy", Hoàng Hên chia sẻ với PV Thanh Niên.

Ở hàng thủ, đội tuyển VN sẽ chào đón thủ môn Patrik Lê Giang, người gác đền toàn diện vừa có quốc tịch VN mà ông Kim từng rất muốn gọi lên tuyển. Ngoài ra, còn có Đỗ Phi Long (Gustavo), trung vệ 31 tuổi cũng có 5 năm chứng tỏ năng lực ở nhiều đội V-League. Với những "cây sào" như Lê Giang hay Phi Long, đội tuyển VN sẵn sàng bẻ gãy vũ khí bóng bổng của dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia.