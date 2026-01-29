Hình ảnh Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik được vinh danh, U.22 Việt Nam thắng lớn

HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt

Tại lễ trao giải Cúp chiến thắng dành cho các cá nhân, tập thể xuất sắc của thể thao Việt Nam trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik cùng học trò đã được vinh danh.

HLV Kim Sang-sik được bầu chọn là "Chuyên gia của năm". Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025. Sau đó, ông Kim dẫn dắt đội U.22 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games 33 với 4 trận toàn thắng.

Đội tuyển U.22 Việt Nam ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan để giành HCV Ảnh: Nhật Thịnh

Đỉnh cao của U.22 Việt Nam là màn ngược dòng lịch sử với tỷ số 3-2 trên sân Rajamangala trước chủ nhà Thái Lan, giúp Việt Nam trở thành đội đầu tiên thắng chung kết dù thua trước 2 bàn trong hiệp 1.

HLV Kim Sang-sik đã trở thành chiến lược gia đầu tiên vô địch 2 giải trong 1 năm. Nếu tính cả AFF Cup 2024, với 2 trận chung kết diễn ra vào tháng 1.2025, ông Kim cùng học trò đã 3 lần nâng cúp chỉ trong 1 năm. Từ khi bén duyên với bóng đá Việt Nam vào tháng 5.2024, ông Kim đã cùng U.22/U.23 Việt Nam đoạt cú đúp vô địch Đông Nam Á và HCĐ U.23 châu Á, cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024 và có cơ hội vượt vòng loại Asian Cup 2027.

Thầy Kim nhận danh hiệu Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm Ảnh: BTC

Mọi mục tiêu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao trong hợp đồng, ông Kim đều hoàn thành trọn vẹn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng VFF có thể ngồi lại trong thời gian tới để bàn về giao kèo hợp đồng, với những điều khoản, đãi ngộ xứng đáng.

Bên cạnh danh hiệu mang tính chuyên môn, khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik được Đình Bắc đội cho chiếc mũ cối được bầu chọn là "khoảnh khắc của năm".

Khoảnh khắc thú vị khi Đình Bắc đội mũ cối cho thầy Kim Ảnh: VOH

Bác bộ đội Kim Sang-sik Ảnh: VOH

Ông Kim đã trở thành "bác bộ đội". Đó là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, nơi HLV Kim Sang-sik trân trọng Việt Nam như quê hương thứ hai và luôn mong muốn hòa nhập với nếp sống, văn hóa, lịch sử con người nơi đây.

Đội U.22 Việt Nam - nhà vô địch SEA Games 33 giành danh hiệu đội tuyển của năm. Đình Bắc và Văn Khang thay mặt U.22 Việt Nam nhận giải thưởng này.

Đình Bắc xúc động phát biểu: “Hôm nay, tôi và Văn Khang đại diện cho U.22 Việt Nam nhận giải thưởng cao quý. Tôi rất biết ơn và sẽ lấy đây làm động lực để tiếp tục cố gắng, chiến đấu mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Văn Khang và Đình Bắc nhận giải thưởng Đội tuyển của năm dành cho U.22 Việt Nam

Bắn súng Việt Nam thắng lớn

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã thắng lớn, khi hạng mục nam và nữ VĐV xuất sắc nhất năm đều thuộc về các xạ thủ.

Trịnh Thu Vinh nhận giải thưởng nữ VĐV của năm

Đình Bắc nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc

Trịnh Thu Vinh đoạt danh hiệu nữ VĐV của năm, khi đoạt 4 HCV và phá 3 kỷ lục tại SEA Games 33. Sau vị trí hạng tư Olympic Paris 2024, Thu Vinh tiếp tục thi đấu ổn định ở mọi giải đấu, từ cấp độ Đông Nam Á đến châu Á. Ở SEA Games, một mình Thu Vinh đã "gánh" gần nửa chỉ tiêu HCV cho đội bắn súng Việt Nam, khi thi đấu xuất sắc ở nội dung 10 m và 25 m súng ngắn hơi nữ, ở cả nội dung cá nhân và đồng đội nữ.

Hạng mục nam VĐV của năm được trao cho Hà Minh Thành, với 2 HCV, phá 1 kỷ lục đại hội ở SEA Games 33.

Hạng mục VĐV trẻ của năm đã thuộc về Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao số một của U.22/U.23 Việt Nam trong cả hai chức vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Trước đó, Đình Bắc cũng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất U.23 Đông Nam Á 2025 và vua phá lưới U.23 châu Á 2026. Chân sút sinh năm 2004 trở thành chủ công U.23 Việt Nam nhờ kỹ chiến thuật, thể hình, tốc độ và bản lĩnh toàn diện. Rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới sản sinh một cầu thủ toàn năng và xuất chúng, với tiềm năng vươn cao sáng rõ như Đình Bắc.

Danh hiệu VĐV người khuyết tật của năm thuộc về VĐV Vi Thị Hằng (bơi, TP.HCM) đạt 2 chuẩn châu Á tại Para World Series Mexico 2025, giành 4 HCV giải bơi vô địch quốc gia 2025. HLV của năm là ông Dương Hoàng Long (HLV trưởng ĐTQG karate kumite), với thành tích huấn luyện, chỉ đạo học trò giành 2 HCV giải vô địch châu Á, 3 HCV SEA Games 33.

Danh hiệu đồng đội của năm được trao cho đội tiếp sức 4 x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh(Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng) giành HCV, phá kỷ lục Đại hội tại SEA Games 33.

VĐV được yêu thích nhất năm là chủ công Trần Thị Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Còn hạng mục thành tựu trọn đời thuộc về cụ Cung Bỉnh Di, huyền thoại của bắn súng Việt Nam.