Thể thao Bóng đá Việt Nam

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Đội tuyển Việt Nam có thủ môn 'đỉnh' đấu Malaysia

Hồng Nam
Hồng Nam
29/01/2026 11:34 GMT+7

Thủ môn Patrik Lê Giang đã nhập tịch thành công sau 3 năm thi đấu ở V-League, nhờ vậy đủ điều kiện lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận hạ màn gặp Malaysia vào tháng 3.

Patrik Lê Giang trở thành công dân Việt Nam

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28.1.2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8.9.1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho CLB Công an TP.HCM.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. 

Đề xuất này được Bộ VH-TT-DL đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Đội tuyển Việt Nam có thủ môn 'đỉnh' đấu Malaysia - Ảnh 1.

Patrik Lê Giang trở thành công dân Việt Nam

ẢNH: VFF

Được biết, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025. 

Tài năng của Patrik Lê Giang 

Patrik Lê Giang trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM (theo dạng cho mượn từ CLB Công an Hà Nội) và hiện là trụ cột của CLB Công an TP.HCM. 

Patrik Lê Giang được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Patrik Lê Giang nhập tịch thành công: Đội tuyển Việt Nam có thủ môn 'đỉnh' đấu Malaysia - Ảnh 2.

Patrik Lê Giang có 3 năm cống hiến tại V-League

ẢNH: KHẢ HÒA

Như vậy, trong tay HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam là 3 thủ môn mang dòng máu nước ngoài, gồm Đặng Văn Lâm (gốc Nga), Nguyễn Filip (gốc CH Czech), Patrik Lê Giang (gốc Slovakia), kết hợp với Đình Triệu cùng dàn thủ môn trẻ triển vọng như Trung Kiên, Văn Việt, Văn Bình.

Với số lượng thủ môn đẳng cấp lên tới 6, 7 người, ông Kim đang có nhiều lựa chọn để xây dựng đội hình. Patrik Lê Giang đủ điều kiện lên đội tuyển Việt Nam vào tháng 3, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. 

