HAGL chạm trán nảy lửa Đà Nẵng: Thủ môn 1,91 m quyết đấu đồng đội U.23 Việt Nam

Thế khó của HAGL

Từng phải chạy đua đến vòng cuối để tìm vé sinh tồn mùa trước, HAGL cùng CLB Đà Nẵng tiếp tục lận lưng vào cuộc đua trụ hạng mùa này.

Đội bóng phố núi đứng hạng 12 với 8 điểm, còn đội Đà Nẵng xếp hạng 14 với 7 điểm. Cả hai mới thắng 1/11 trận từ đầu mùa, sở hữu chung những thống kê buồn. HAGL ghi bàn yếu nhất giải (7 bàn), trong khi CLB Đà Nẵng thủng lưới nhiều thứ ba V-League (18 bàn).

Cuộc trẻ hóa lực lượng dưới thời giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành và HLV Lê Quang Trãi chưa đem lại trái ngọt, từ khi thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... lũ lượt rời sân Pleiku sau mùa giải 2022.

Trung Kiên trong màu áo HAGL ẢNH: MINH TÚ

Vẫn có tia sáng lóe lên, khi HAGL có vài trận thắng gây tiếng vang trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) hay CLB Hà Nội, song nhìn chung, đội chủ sân Pleiku không thoát được phận đua trụ hạng. Vấn đề của HAGL là trình độ lứa trẻ có hạn (hầu hết chưa chứng minh được phẩm chất ưu tú, ngoại trừ Trung Kiên cùng một số sản phẩm Học viện Nutifood trước đây như Quốc Việt, Lý Đức), cùng kinh nghiệm hạn chế do đa số học trò ông Lê Quang Trãi mới đá V-League chưa quá 2 năm. Vốn kinh nghiệm "mỏng dính" với một nửa đội hình ở độ U.23 được thể hiện ở chỗ, HAGL đá giao hữu hay (vô địch 2 giải trong 3 năm qua), nhưng khi bước vào thực chiến V-League, dàn trẻ phố núi lại chật vật với những sai lầm.

CLB Đà Nẵng cũng chật vật tương tự, bởi hai yếu tố: lực lượng non trẻ và ngoại binh thiếu ổn định. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn từng sở hữu tuyến trẻ vang danh cả nước giai đoạn 2008 - 2012. Trùng hợp thay, đây cũng là giai đoạn CLB Đà Nẵng thịnh trị với 2 V-League và 1 Cúp quốc gia.

Đội bóng sông Hàn từng mạnh tay mua sắm nội ngoại binh giỏi, kết hợp dàn trẻ tự đào tạo để trở thành thế lực V-League. Thế nhưng, lò trẻ Đà Nẵng giờ chỉ còn là dĩ vãng. Những "ngọc quý" ở sông Hàn như Phi Hoàng, Đình Duy... đều chưa đủ chín để vực dậy tập thể đã xuống cấp trầm trọng vì đầu tư sai hướng.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) đi lùi ẢNH: MINH TÚ

HAGL chỉ cần một trận hòa để không rơi xuống cuối bảng, nhưng với thầy trò ông Lê Quang Trãi, hòa chẳng khác nào thua. Bởi lúc này được đá sân nhà, không thắng đội Đà Nẵng nữa thì thắng ai?

Tin vào Trung Kiên

Trong cơn khủng hoảng, HAGL vẫn còn Trung Kiên để dựa vào. Dù thủng lưới 14 bàn trong 10 trận đầu giải, nhưng thủ môn sinh năm 2003 vẫn đang chơi hay với năng lực phản xạ, phán đoán và bắt bóng bổng cực tốt.

Nếu Trung Kiên không hay, đội cuối bảng có thể là HAGL, chứ không phải Đà Nẵng. Phong độ xuất sắc của người gác đền vừa đoạt HCĐ U.23 châu Á là điểm tựa cho HAGL, song nên nhớ, Trung Kiên chỉ có thể giúp đội nhà hạn chế nguy cơ thua.

Muốn thắng, HAGL cần hệ thống tấn công nhuần nhuyễn, chứ không thể chỉ đợi ở thủ môn.

Trung Kiên sẽ có màn hội ngộ với 2 đồng đội U.23 Việt Nam bên phía Đà Nẵng, đó là hậu vệ trái Phi Hoàng và trung vệ Đức Anh. Phi Hoàng đã chơi 9 trận từ đầu giải (685 phút), ghi 1 bàn. Đức Anh đá 8 trận (720 phút), trở thành lá chắn hàng thủ. Cả hai trưởng thành nhanh chóng do được ra sân thường xuyên, cũng giống trường hợp của Trung Kiên ở HAGL. Đó đều là những "ngọc quý" đã tận dụng tốt hiểm cảnh để vươn lên trở thành gương mặt tin cậy cho U.23 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam hưởng lợi nhờ Đà Nẵng hay HAGL trọng dụng cầu thủ trẻ, nhưng buồn cho cả hai đội, khi viễn cảnh đua trụ hạng lại ập đến. HAGL có ưu thế hơn nhờ "pháo đài" Pleiku, song CLB Đà Nẵng cũng chẳng còn gì để mất.

Một trận đấu sinh tử đang chờ đợi khai cuộc ở vòng này, lúc 17 giờ ngày 1.2.



