Lịch thi đấu V-League mới nhất: Bước ngoặt đua vô địch đã đến

Đ ẤU TRÍ ĐỈNH CAO

Cục diện đua vô địch V-League 2025 - 2026 đang hình thành khi hai "chiến mã" là Ninh Bình (27 điểm sau 11 trận) và CLB Công an Hà Nội - CAHN (26 điểm sau 10 trận) đã bắt đầu bứt tốc. Cả hai đội duy trì cách biệt 6 điểm an toàn với nhóm bám đuổi nhờ thành tích ổn định tuyệt đối khi bất bại từ đầu giải. Đây là thực tế dễ đoán, bởi Ninh Bình cùng CLB CAHN đều có lực lượng toàn hảo thủ, có chiều sâu cùng đấu pháp nhất quán.

CLB Ninh Bình là tân binh mạnh bậc nhất lịch sử V-League, khi có sẵn nòng cốt đẳng cấp từ khi còn đá hạng nhất. Trục dọc với Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến, Thanh Thịnh… ở hạng nhất như "hổ mọc thêm cánh" với hàng loạt tân binh được bổ sung mùa này, trong đó đáng giá nhất là bộ tứ ngoại binh Dos Anjos, Gustavo Henrique, Geovane Magno và Janclesio. Đội bóng của HLV Gerard Albadalejo còn bổ sung thêm tuyển thủ quốc gia Tiến Anh để tăng sức nặng cho cánh phải, bên cạnh bộ ba U.23 VN là Văn Thuận, Ngọc Mỹ và Thái Sơn, giúp đội hình hòa quyện sức trẻ với kinh nghiệm.

CLB CAHN (trái) sẽ chiếm ngôi đầu nếu thắng đội khách Ninh Bình Ảnh: MINH TÚ

Với đội hình rất dày, CLB Ninh Bình đã sẵn sàng chinh chiến ở sân chơi dài hơi, vốn chỉ dành cho những đội bóng lão luyện, biết phân phối sức lực. Tuy nhiên, hạn chế của CLB Ninh Bình đã bộc lộ trong 3 trận gần nhất, khi Hoàng Đức cùng đồng đội bị Becamex TP.HCM cầm chân (1-1), thắng chật vật SLNA (1-0) và CLB Công an TP.HCM (4-3). Đó là những trận Ninh Bình thắng bằng khoảnh khắc ngôi sao của Hoàng Đức hay Geovane, hơn là đấu pháp pressing hiện đại, hợp lý như thể hiện từ đầu giải.

Hiển nhiên với lực lượng áp đảo, CLB Ninh Bình vẫn đủ sức đánh bại những đội mỏng quân và thiếu kinh nghiệm hơn. Thế nhưng gặp CLB CAHN lại là câu chuyện khác. Bởi những gì Ninh Bình có, đội CAHN đều có, thậm chí ở đẳng cấp cao hơn. Trong tay HLV Alexandre Polking là đội hình đẳng cấp tương đương về từng cá nhân, nhưng nhuần nhuyễn, đa dạng hơn về chiến thuật do đã gắn bó trên dưới 2 mùa giải cùng nhau. Triết lý kiểm soát và luân chuyển bóng bằng các pha đập nhả, đan lát của ông Polking đã thấm vào từng hơi thở trong cách vận hành của CLB CAHN. Nhờ lối đá nhuyễn, Quang Hải cùng đồng đội đã vô địch Cúp quốc gia và về nhì tại giải C1 Đông Nam Á mùa trước, cũng như có vé đá vòng 16 đội C2 châu Á mùa này.

Ở trận đấu này, Quang Hải cùng đồng đội chỉ cần 1 điểm là đủ để duy trì thế đua tranh (sẽ chiếm ngôi đầu nếu thắng trận đấu bù). Song mục tiêu của CLB CAHN là chiến thắng, để không chỉ lấy luôn ngôi đầu ở vòng 12, mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ rằng đội bóng nào mới đích thực là số 1 V-League mùa này.

H ẤP DẪN CHUNG KẾT NGƯỢC

Ở nhóm cuối, HAGL và CLB Đà Nẵng sẽ tạo nên trận chung kết ngược (17 giờ ngày 1.2) tại Pleiku. HAGL vẫn chìm trong khủng hoảng khi đứng hạng 12 (8 điểm sau 11 trận), nhưng may mắn cho đội bóng phố núi là CLB Đà Nẵng còn tệ hơn.

Sau chuỗi trận quật khởi mùa trước để trụ hạng, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã về lại diện mạo bạc nhược quen thuộc. Với nội - ngoại binh đều kém ấn tượng và thiếu kết dính, CLB Đà Nẵng khó vùng dậy lần nữa nếu không chắt chiu điểm số ở các trận gặp đối thủ cùng cảnh ngộ.

CLB Đà Nẵng phải đánh bại HAGL, nhưng thắng tại Pleiku không phải bài toán đơn giản. HAGL chỉ thua 1 trong 5 trận sân nhà gần nhất. Mặt sân quen thuộc đang tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi, thế nhưng HAGL chỉ có thể không thua, chứ cũng khó thắng khi họ hòa 3/4 trận sân nhà gần nhất.

Điểm tựa Trung Kiên là chưa đủ để HAGL vươn lên, khi trên hàng công đội bóng này thiếu tiền đạo giỏi để chắt chiu cơ hội. Nhiều khả năng, hai đội níu chân nhau ở nhóm cuối bảng bằng một trận hòa.