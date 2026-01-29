Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thống kê bất ngờ của VAR ở V-League, sẽ có thay đổi ở giai đoạn 2

Văn Trình
Văn Trình
29/01/2026 16:19 GMT+7

Sáng 29.1, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ bế mạc chương trình tập huấn đợt 1 giám sát, trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025 - 2026.

VAR ở giai đoạn 2 sẽ chất lượng hơn!

Chương trình tập huấn đợt 1 giám sát, trọng tài giữa mùa các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025 - 2026 do VFF và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ đã báo cáo kết quả chương trình tập huấn kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 26.1 đến ngày 29.1.

Về phần kiểm tra thể lực, tổng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu; 1 trợ lý trọng tài không đạt. Cùng với đó, các giảng viên đã hệ thống lại kiến thức cho đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài, đồng thời rút kinh nghiệm thông qua việc nghiên cứu các tình huống VAR can thiệp trong giai đoạn 1 của mùa giải 2025 - 2026.

Theo phân tích, đã có tổng cộng 25 tình huống VAR can thiệp, trong đó có 18 lần trọng tài chính sau khi tham khảo ý kiến đã trực tiếp ra xem màn hình VAR. Ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh, ở giai đoạn 2 của mùa giải, công tác trọng tài sẽ cố gắng nâng cao chất lượng để giảm thiểu thời gian VAR làm gián đoạn trận đấu.

“Mong những gì đã được chúng ta đúc kết, rút kinh nghiệm sẽ được mang vào trong giai đoạn sắp tới để giảm thiểu tối đa những sai sót trong lượt về mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025 - 2026”, Trưởng ban Trọng tài VFF nhấn mạnh.

Thống kê bất ngờ của VAR ở V-League, sẽ có thay đổi ở giai đoạn 2- Ảnh 1.
Thống kê bất ngờ của VAR ở V-League, sẽ có thay đổi ở giai đoạn 2- Ảnh 2.
Thống kê bất ngờ của VAR ở V-League, sẽ có thay đổi ở giai đoạn 2- Ảnh 3.
Thống kê bất ngờ của VAR ở V-League, sẽ có thay đổi ở giai đoạn 2- Ảnh 4.

Đợt tập huấn đã kết thúc tốt đẹp

ẢNH: VFF

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của lực lượng giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài trong suốt chương trình tập huấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác trọng tài đối với chất lượng chuyên môn, hình ảnh và uy tín của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Chủ tịch VFF đề nghị mỗi giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi, thường xuyên rèn luyện thể lực, cập nhật kiến thức chuyên môn, nắm chắc các điều luật, cũng như nâng cao bản lĩnh điều hành trận đấu; lực lượng làm nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn, từ đó tiếp tục nâng tầm chất lượng công tác trọng tài Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sau khi chương trình tập huấn kết thúc, các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm điều hành các trận đấu tại V-League, với lượt trận thứ 12 khởi tranh vào ngày 30.1.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài điều hành giải hạng nhất quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3.2026 tại TP.HCM.

Tin liên quan

Hai trọng tài Malaysia điều hành CLB CAHN đại chiến Ninh Bình, chỉ tiếc HLV Polking phải… lên khán đài

Hai trọng tài Malaysia điều hành CLB CAHN đại chiến Ninh Bình, chỉ tiếc HLV Polking phải… lên khán đài

Hai trọng tài FIFA người Malaysia gồm Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali được mời làm nhiệm vụ tại trận đấu tâm điểm vòng 12 V-League 2025-2026 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và đội Ninh Bình. Trận đấu này diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 1.2.

Chuyện chưa kể về đội bóng trường làng của Vua phá lưới Đình Bắc: Từng thua vì bị ‘tố’... không có giày

Nửa đội U.23 Việt Nam đua trụ hạng V-League: HLV Kim Sang-sik nên... vui, tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

Var công nghệ V-League bóng đá Việt Nam VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận