GAM Esports, 'Maris' được vinh danh ở lễ đặc biệt của thể thao điện tử Việt Nam

Văn Trình
18/03/2026 18:00 GMT+7

Ngày 18.3, tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam tổ chức sự kiện 'Hall of Fame – Đại sảnh Vinh Quang 2026', quy tụ hơn 350 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp, cùng đông đảo vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) trong lĩnh vực thể thao điện tử và thể thao thể chất số.

Buổi lễ tôn vinh các VĐV, HLV tiêu biểu của thể thao điện từ

“Hall of Fame – Đại sảnh Vinh Quang” là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tổng kết, vinh danh những cá nhân, tập thể và đối tác có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thể thao điện tử Việt Nam, đồng thời phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, bài bản trong những năm gần đây.

Tại chương trình, VIRESA đã tiến hành phong đẳng cấp cho 106 kiện tướng thể thao điện tử, trao 98 chứng nhận VĐV và HLV quốc gia, cùng 57 giấy khen dành cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc. Đáng chú ý, có 13 VĐV và HLV được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng 5 VĐV được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, những ghi nhận cấp cao cho nỗ lực và thành tích của giới esports Việt Nam.

Những cá nhân, tập thể có đóng góp cho thể thao điện tử Việt Nam được vinh danh

Song song đó, ban tổ chức cũng tri ân 26 doanh nghiệp, đối tác đã đồng hành trong việc xây dựng hệ sinh thái thể thao điện tử, góp phần đưa lĩnh vực này phát triển toàn diện từ thi đấu, đào tạo đến truyền thông và thương mại hóa.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao giải Vietnam Esports Awards 2025 với 17 hạng mục vinh danh tiêu biểu. Ở hạng mục đội tuyển của năm, hai đội tuyển là đội tuyển liên quân mobile Việt Nam nam và nữ được xướng tên sau khi giành HCV tại SEA Games 33. Danh hiệu VĐV tiêu biểu thuộc về Lê Thị Hoài Phương (bộ môn Audition), trong khi HLV Phạm Anh Tuấn được vinh danh ở hạng mục HLV đội tuyển quốc gia xuất sắc (HLV môn liên quân mobile).

Ở cấp độ CLB, GAM Esports và Team Flash tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, còn FPT Polytechnic được vinh danh là CLB esports sinh viên được yêu thích nhất. Đáng chú ý, tựa game Đột Kích được trao danh hiệu “bộ môn vượt thời gian”, cho thấy sức sống bền bỉ của một trong những trò chơi gắn liền với lịch sử esports Việt.

Ngoài ra, giải thưởng còn ghi nhận nhiều hạng mục đa dạng như sự kiện tiêu biểu thuộc về “Đấu trường danh vọng mùa xuân 2025”, khoảnh khắc của năm là màn ăn mừng giàu cảm xúc của tuyển thủ Nguyễn Quốc Huy (Maris) tại SEA Games 33, hay các cá nhân nổi bật trong lĩnh vực truyền thông như MC Phương Thảo, caster Hoàng Luân và nền tảng ON Live.

Tuyển thủ Nguyễn Quốc Huy là một trong những CĐV môn thể thao điện tử để lại dấu ấn lớn trong năm 2025

Kết quả vinh danh cho thấy thể thao điện tử Việt Nam đang phát triển theo hướng toàn diện, không chỉ dừng lại ở thành tích thi đấu mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực đào tạo, tổ chức giải, truyền thông và hợp tác doanh nghiệp. Nhiều đơn vị lớn như VNG Games, VTC Intecom hay VTC Online tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái.

Việc lựa chọn tổ chức tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng cho thấy định hướng gắn kết giữa esports và giáo dục, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

“Hall of Fame – Đại sảnh Vinh Quang” được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sự kiện thường niên mang tính biểu tượng, không chỉ tôn vinh những thành tựu đã đạt được mà còn tạo động lực để thể thao điện tử Việt Nam chinh phục những cột mốc mới, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

17 hạng mục vinh danh tiêu biểu

1. Đội tuyển thể thao điện tử của năm: Đội tuyển liên quân mobile nam và liên quân mobile nữ 

2. VĐV thể thao điện tử tiêu biểu: Lê Thị Hoài Phương (Audition – SEA Games) 

3. HLV ĐTQG tiêu biểu: HLV Phạm Anh Tuấn 

4. VĐV thể thao điện tử sinh viên tiêu biểu: VĐV Nguyễn Thanh Duyên (SEA Games 33) 

5. CLB thể thao điện tử triển vọng: Team Virtus Pro 

6. CLB Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: CLB GAM Esports & Team Flash

7. CLB Thể thao điện tử sinh viên được yêu thích nhất: CLB FPT Polytechnic

8. Bộ môn thể thao điện tử vượt thời gian: bộ môn Đột Kích 

9. Bộ môn Thể thao điện tử triển vọng 2025: bộ môn Crossfire Legends 

10. Bộ môn Thể thao thể chất số triển vọng: bộ môn Mission X 

11. Bộ môn vũ đạo thể chất số triển vọng: bộ môn Stepin 

12. Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: bộ môn Audition 

13. Sự kiện Thể thao điện tử tiêu biểu của năm: Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2025 

14. Khoảnh khắc Thể thao điện tử của năm: Màn ăn mừng của VĐV liên quân mobile Nguyễn Quốc Huy tại SEA Games 33 

15. Người dẫn chương trình tiêu biểu: MC Phương Thảo 

16. Bình luận viên tiêu biểu: Caster Hoàng Luân 

17. Nền tảng truyền thông thể thao điện tử quốc gia tiêu biểu: ON Live  

