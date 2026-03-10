Hơn 12.000 VĐV giải vô địch quốc gia marathon: 'Đón ánh bình minh' tại Khánh Hòa

Thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, Báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức. Sự kiện được tường thuật trực tiếp và livestream trên các nền tảng của Báo Tiền Phong cùng báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.



Hơn 12.000 VĐV tranh tài tại Khánh Hòa, công tác phòng chống dopping được tăng cường

Theo ban tổ chức (BTC), tính đến thời điểm họp báo ngày 10.3, giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 đã ghi nhận hơn 12.000 VĐV đăng ký tham gia, con số cao nhất trong lịch sử giải đấu. Đường chạy tại Nha Trang dự kiến quy tụ các tuyển thủ hàng đầu của điền kinh Việt Nam cùng cộng đồng runner phong trào trong và ngoài nước. Nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa dự kiến góp mặt, hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài chất lượng cao.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BTC

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là hai nội dung marathon nam và nữ (42,195km) hệ nâng cao được tính thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Điều này khiến đường chạy Nha Trang không chỉ là nơi tranh tài cho danh hiệu vô địch quốc gia, mà còn trở thành đấu trường cạnh tranh trực tiếp huy chương của đại hội - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức theo chu kỳ bốn năm.



Giải chạy quy tụ nhiều VĐV chuyên nghiệp ẢNH: BTC

VĐV sẽ tranh tài ở nhiều cự ly gồm marathon 42,195km, bán marathon 21,1km, 10km và 5km cho cả hệ chuyên nghiệp và phong trào. Bên cạnh danh hiệu vô địch quốc gia, giải tiếp tục duy trì cơ cấu giải thưởng đa dạng với tổng giá trị tiền mặt và hiện vật lên tới hàng tỉ đồng. Đoàn xếp hạng nhất toàn đoàn sẽ nhận Cúp vô địch của BTC; các VĐV đạt thứ hạng cao ở hệ nâng cao được trao bằng khen của T.Ư Đoàn.

Một điểm đáng chú ý khác của giải năm nay là công tác phòng chống doping được tăng cường. BTC phối hợp với Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam tổ chức lớp tập huấn dành cho các VĐV thi đấu hai nội dung marathon hệ chuyên nghiệp, nhằm bảo đảm tính minh bạch, trung thực và chuẩn mực quốc gia trong thi đấu.

"Đón ánh bình minh" - thông điệp kết nối thể thao, biển đảo và trách nhiệm cộng đồng

Giải Tiền Phong Marathon 2026 mang chủ đề "Đón ánh bình minh", lấy hình ảnh bình minh trên biển Nha Trang làm biểu tượng cho sự khởi đầu mới, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên của cộng đồng chạy bộ.

Cung đường marathon dài 42km năm nay đi qua nhiều địa danh đặc trưng của thành phố biển như Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, Cáp treo Vinpearl Nha Trang, Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng. Toàn bộ đường chạy được chuyên gia của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo đạc bằng thiết bị chuyên dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm độ chính xác và công bằng cao nhất.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại họp báo ẢNH: BTC

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết: "Giải đấu năm nay nằm trong dòng chảy đầy ý nghĩa: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đây cũng là năm đánh dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27.3.1946 -27.3.2026)".

Ông cho biết việc lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa làm địa điểm tổ chức không chỉ bởi cảnh quan biển đảo đặc sắc mà còn vì đây là đô thị biển năng động, sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ và những cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam. "Các yếu tố này tạo điều kiện để thể thao hòa quyện với thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến", ông nói.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Một trong những giá trị lớn mà Khánh Hòa kỳ vọng từ giải đấu là quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến. Thông qua hệ thống truyền thông rộng khắp của Báo Tiền Phong cùng sự quan tâm của cộng đồng runner trong và ngoài nước, hình ảnh một Khánh Hòa năng động, thân thiện và giàu tiềm năng sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ."

Sự tham gia của các người đẹp tại giải đấu cũng góp phần làm không khí tưng bừng và lan tỏa thông điệp quảng bá du lịch và hình ảnh địa phương đăng cai ẢNH: BTC

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Tiền Phong Marathon 2026 còn có nhiều hoạt động mang ý nghĩa xã hội và văn hóa. Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma với thông điệp "Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc" sẽ là nghi thức trang trọng tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Song song đó là chương trình thiện nguyện "Sát cánh cùng ngư dân bám biển", trao tặng nhà tình nghĩa và bồn nước sinh hoạt cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ giải còn có Marathon Expo cùng các hoạt động văn hóa - du lịch - ẩm thực, tạo không gian kết nối giữa thể thao, du lịch và bản sắc địa phương. Với quy mô kỷ lục, hệ thống thi đấu chuẩn mực và chuỗi hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, Tiền Phong Marathon 2026 hứa hẹn trở thành ngày hội lớn của thể thao, văn hóa và tinh thần đoàn kết cộng đồng vào cuối tháng 3 tại thành phố biển Nha Trang.