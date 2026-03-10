HLV Kim Sang-sik giải bài toán khó thủ môn đội tuyển Việt Nam: Ai tăng điểm, ai mất điểm?

Vòng đấu giúp ông Kim Sang-sik có câu trả lời

Ở vòng 15, có 2 trận đấu rất đáng chú ý giữa HAGL gặp CLB Công an (CA) TP.HCM và Hà Nội FC gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN). 2 trận đấu này có sự xuất hiện của 3 thủ môn hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện nay, gồm Trần Trung Kiên (cao 1,91 m, HAGL), Lê Giang Patrik (1,88m, CLB CA TP.HCM) và Nguyễn Filip (1,92 m, CLB CAHN). Ông Kim Sang-sik đều nắm rõ các số liệu này.

Thủ môn Lê Giang Patrik khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Trước đây, cả 3 thủ môn này được đánh giá có nhiều nét tương đồng, là hình mẫu của các thủ môn hiện đại: cao lớn, giỏi làm chủ khu vực cấm địa của đội nhà, giỏi khống chế bóng bổng, có khả năng chơi bóng bằng chân không tệ, khả năng phát động phản công hay…

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phong độ của các thủ môn này không giống nhau. Các thủ thành Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên tiếp tục giữ vững phong độ tốt ở giải trong nước. Ngay cả với thủ môn Trần Trung Kiên, cho dù CLB HAGL thua CLB CA TP.HCM ở vòng 15 V-League với tỷ số 0-1, nhưng Trung Kiên vẫn có màn trình diễn tốt. Anh hầu như không mắc lỗi nặng ở vòng 15 và những vòng đấu trước đó. HAGL của Trần Trung Kiên chưa chiếm được vị trí cao trên bảng xếp hạng chủ yếu vì năng lực chung của đội bóng phố núi yếu so với mặt bằng V-League, chứ bản thân Trần Trung Kiên không hề thi đấu kém.

Với Lê Giang Patrik, thủ môn đang khoác áo CLB CA TP.HCM thể hiện mình là đầu tàu của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức. Ngoài năng lực chuyên môn, Lê Giang Patrik còn là dạng thủ thành có khả năng truyền cảm hứng cho các đồng đội, dựa vào lối chơi máu lửa và tinh thần khát khao chiến thắng.

2 lựa chọn cho vị trí số 1?

Ngược lại, thủ thành Nguyễn Filip không có phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Thủ thành này cũng đã chậm hơn chính anh vài năm trước. Ở trận đấu giữa CLB CAHN và Hà Nội FC ở vòng 15, Nguyễn Filip chậm hơn đối phương trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của CLB CAHN ở phút 74. Vì chậm hơn (ở tốc độ di chuyển, tốc độ đọc tình huống) đối thủ nên Nguyễn Filip buộc phải phạm lỗi với cầu thủ tấn công Hà Nội FC, buộc phải chịu phạt đền.

Thủ thành Nguyễn Filip không còn tuyệt đối chắc chắn như chính anh vài năm trước Ảnh: Minh Tú

Bên cạnh đó, các pha bắt bóng và chơi bóng bằng chân của Nguyễn Filip trong thời gian gần đây cũng không còn chắc chắn tuyệt đối, ít nhất là so với chính anh giai đoạn AFF Cup 2024 trở về trước. Điều này có thể khiến Nguyễn Filip mất điểm trước 2 đối thủ Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên, ở các đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tới đây.

Với các thủ thành Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên, ai trong số họ giữ vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia ở trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31.3) và AFF Cup 2026 (từ ngày 24.7 – 26.8) cũng đều xứng đáng!