Báo Malaysia bất ngờ nhắc đến HLV Kim Sang-sik và Văn Hậu cùng Xuân Son trước ngày AFC tuyên án

New Straits Times trích dẫn lại từ truyền thông Việt Nam đưa tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Bangladesh - đội đang xếp hạng 180 thế giới - vào ngày 26.3 tại Hà Nội. Trận đấu này được cho là nhằm giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp lại Malaysia vào ngày 31.3.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị giao hữu để hoàn thiện đội hình

New Straits Times nhận định trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh sẽ giúp ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hoàn thiện kế hoạch chiến thuật.

Báo chí Malaysia quan tâm đến cách dùng người của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào trung tuần tháng 3. Điều đó giúp HLV Kim Sang-sik có khoảng 2 tuần chuẩn bị và hoàn thiện đội hình trước trận gặp đội tuyển Malaysia.

Theo New Straits Times, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang cân nhắc đưa thêm các cầu thủ U.23 cùng những gương mặt trẻ đang nổi lên vào đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Báo Malaysia: HLV Kim Sang-sik có thể đổi chiến thuật trước cuộc tái đấu

Cân nhắc sơ đồ 3 trung vệ tái đấu Malaysia?

Báo New Straits Times cũng cho biết HLV Kim Sang-sik có thể thay đổi hệ thống chiến thuật sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup năm ngoái, khi đối thủ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu (phải) là tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Hy vọng Xuân Son cũng sẽ khai nòng trở lại ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Theo nguồn tin này, đội tuyển Việt Nam có thể chuyển sang hệ thống 3 trung vệ, kết hợp với các hậu vệ cánh có xu hướng tấn công nhằm tăng cường sự chắc chắn ở hàng phòng ngự đồng thời mở rộng khả năng tấn công ở hai biên.

New Straits Times nhắc đến hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể trở lại để củng cố hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công. Ngoài ra, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên cũng được cho là nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với đội tuyển Malaysia.