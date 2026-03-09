FAM vẫn cương quyết không tự nhận sai lầm khi Malaysia sắp bị xử thua đội tuyển Việt Nam

FAM đang muốn kiểm soát tình hình...

Trong thông cáo báo chí được tung ra sau phán quyết của CAS, FAM khẳng định tôn trọng thẩm quyền của CAS nhưng vẫn cho rằng mức án "có vẻ không tương xứng" so với những vụ việc tương tự trước đây. Họ thừa nhận tồn tại "những thiếu sót trong khâu giám sát", song không dùng từ "xin lỗi" hay trực tiếp nhận lỗi trước công chúng. Cách diễn đạt này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ dư luận Malaysia. Nhiều nhà bình luận bóng đá cho rằng FAM đang né tránh trách nhiệm sau thất bại trong cuộc chiến pháp lý.

Hành động của FAM không phải là điều hiếm gặp. Một lời xin lỗi công khai có thể được xem như sự thừa nhận toàn bộ sai phạm, điều mà các tổ chức thường cố gắng tránh trong bối cảnh vụ việc còn nhiều hệ lụy pháp lý và chính trị (ví dụ: 7 cầu thủ có thể bị tước quốc tịch Malaysia). Bằng cách thừa nhận "thiếu sót" thay vì "sai lầm", FAM đang cố gắng giữ một khoảng cách nhất định giữa trách nhiệm quản lý và bản chất của vụ bê bối.

Ngoài ra, liên đoàn này cũng muốn bảo vệ hình ảnh của 7 cầu thủ liên quan. Trong thông cáo, FAM nhấn mạnh rằng những cầu thủ bị cấm thi đấu không tham gia vào quy trình hành chính và không biết các vấn đề liên quan đến hồ sơ. Thông điệp này nhằm giảm trách nhiệm, áp lực cho các cầu thủ này nói riêng và đội tuyển Malaysia nói chung.

Ở góc độ truyền thông, đây là cách FAM cố gắng kiểm soát thiệt hại. Một lời xin lỗi mạnh mẽ có thể khiến khủng hoảng lan rộng hơn, đặc biệt khi bóng đá Malaysia đang chịu sức ép lớn từ người hâm mộ và các tổ chức quản lý. Thay vào đó, họ lựa chọn giọng điệu thận trọng, vừa tôn trọng phán quyết của CAS, vừa để ngỏ khả năng tiếp tục tranh luận về tính hợp lý của án phạt.

Nhập quốc tịch cho các cầu thủ như Hevel (trái) giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên, nhưng FAM đang phải trả giá ẢNH: NGỌC LINH

Nỗ lực tránh khủng hoảng

Vụ bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch "lậu" được xem là vụ bê bối lớn nhất của nền bóng đá Malaysia. Án phạt từ FIFA và CAS không chỉ ảnh hưởng đến một số cầu thủ, mà còn tác động trực tiếp đến uy tín của cả hệ thống quản lý bóng đá quốc gia. Đó cũng là lý do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải tạm can thiệp vào khâu quản lý, vận hành của FAM. Chính vì vậy, FAM phải đối mặt với một bài toán khó. Nếu thừa nhận sai lầm, FAM sẽ bị đánh giá là thất bại toàn diện. Nhưng phủ nhận hoàn toàn phán quyết của CAS hay FIFA cũng là điều không thể bởi các cơ quan này đều đã đưa ra bằng chứng "thép". Giải pháp mà FAM chọn là 50-50: tôn trọng phán quyết nhưng vẫn bày tỏ quan điểm rằng án phạt quá nặng.

Cách tiếp cận này giúp FAM tránh rơi vào thế bị động hoàn toàn trong cuộc khủng hoảng. FAM muốn cho thấy rằng liên đoàn này vẫn có những lập luận riêng và không hoàn toàn đồng tình với cách đánh giá của CAS, FIFA. Tuy nhiên, "chiến lược" này cũng mang lại rủi ro. Khi dư luận Malaysia mong đợi một lời xin lỗi rõ ràng, thái độ "phòng thủ" này có thể khiến nhiều người cảm thấy FAM thiếu tinh thần chịu trách nhiệm. Đó là lý do các chuyên gia và người hâm mộ Malaysia vẫn tiếp tục chỉ trích FAM.

Ở góc độ dài hạn, câu hỏi lớn nhất đối của dư luận Malaysia không phải là việc FAM có xin lỗi hay không, mà là cách FAM cải tổ hệ thống quản lý sau vụ bê bối này. Những thay đổi về quy trình kiểm soát hồ sơ cầu thủ, cơ chế giám sát và trách nhiệm của bộ máy điều hành sẽ quyết định liệu bóng đá Malaysia có thể khôi phục niềm tin hay tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Vì thế, sự "cứng đầu" của FAM có thể được hiểu như một nỗ lực giữ thể diện trong một thời điểm nhạy cảm. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự minh bạch và những hành động cải tổ thật sự mạnh mẽ và hiệu quả. Nếu không chứng minh được rằng FAM đã rút ra bài học từ vụ việc, mọi chiến lược truyền thông dù khéo léo đến đâu cũng khó có thể giúp bóng đá Malaysia đứng dậy từ "vũng lầy" bê bối. Và đương nhiên, mọi chiêu trò cũng không thể giúp FAM tránh được các án phạt tiếp theo từ AFC.

Trong tuần này, AFC sẽ ra các quyết định xử phạt đối với FAM nói chung và đội tuyển Malaysia nói riêng. Gần như chắc chắn 2 chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước Nepal và đội tuyển Việt Nam (ở vòng loại Asian Cup 2027) sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, "Hiramau Malaya" sẽ bị xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu này do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.







