Lo sợ đội tuyển Iraq bị máy bay tấn công, IFA đề nghị khẩn cấp FIFA hoãn vòng play-off World Cup

Iraq đấu trận "chung kết" tranh vé World Cup tại Mỹ, một tuần trước giải đấu khởi tranh?

Theo The Guardian, IFA đã chính thức yêu cầu hoãn trận đấu play-off World Cup của họ, sau khi bác bỏ đề xuất của FIFA rằng đội tuyển nước này nên thực hiện chuyến đi bằng đường bộ kéo dài hơn 25 tiếng đồng hồ đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bay đến Mexico để thi đấu.

Đội tuyển Iraq rơi vào tình thế khó khăn trước trận đấu play-off World Cup ở Mexico vào cuối tháng 3 tới đây Ảnh: Reuters

Vòng play-off World Cup liên lục địa diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây, đội tuyển Iraq đại diện của khu vực châu Á (AFC) vào chung kết nhánh đấu 2 và sẽ gặp một trong hai đội thắng ở trận bán kết là Bolivia và Suriname, để tranh chiếc vé dự VCK vào ngày 31.3. Ở nhánh đấu 1, đội DR Congo sẽ gặp đội thắng cặp New Caledonia và Jamaica để tranh chiếc vé còn lại và diễn ra cùng ngày.

Các trận đấu ở vòng play-off World Cup này được tổ chức ở Mexico tại 2 sân Estadio Akron ở TP.Zapopan và Estadio BBVA (TP.Guadalupe).

Tại TP.Guadalupe cũng từng xảy ra tình trạng bạo lực gần đây, nhưng hiện tại tình hình đã được kiểm soát. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông đang xảy ra cuộc xung đột nghiêm trọng khiến không phận của Iraq và nhiều nước trong khu vực đang bị đóng cửa, gây ra cuộc khủng hoảng đi lại tại đây.

Tình thế khiến đội tuyển Iraq ngay thời điểm chuẩn bị cho các công tác hậu cần thi đấu ở vòng play-off World Cup bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, phần lớn các cầu thủ Iraq cũng đang ở Baghdad, còn HLV trưởng Graham Arnold đang ở và sinh sống tại UAE.

"IFA đã có nhiều cuộc trao đổi với FIFA trong vài ngày qua, được biết cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã đề nghị các cầu thủ Iraq di chuyển từ Baghdad đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng đường bộ, một hành trình gian khổ qua phía bắc đất nước và kéo dài hơn 25 tiếng đồng hồ. Chưa kể, họ còn phải đối mặt nhiều bất trắc, đó là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đề nghị này của FIFA đã bị HLV Arnold bác bỏ, trong khi IFA đề nghị FIFA nên hoãn trận đấu play-off World Cup của đội Iraq", The Guardian cho biết.

HLV Arnold của đội tuyển Iraq cũng đưa ra thông báo, cho rằng việc các cầu thủ của mình di chuyển bằng đường bộ trong tình thế hiện hay là quá nguy hiểm. Chiến lược gia 62 tuổi người Úc đề xuất FIFA, nên chăng hãy để hai đội Bolivia và Suriname đấu trước, đội thắng sau đó đến Mỹ và sẽ gặp đội Iraq khoảng 1 tuần trước khi giải đấu khởi tranh để tranh chiếc vé dự VCK. "Đội thắng ở lại, đội thua ra về", ông Arnold bày tỏ.

"Ngoài những khó khăn về đi lại, một số cầu thủ và nhân viên hậu cần của đội Iraq vẫn chưa nhận được thị thực đến Mexico hoặc Mỹ, nơi họ dự định tổ chức trại huấn luyện ở Houston.

Bên cạnh đó, một vấn đề phức tạp khác có thể là giải pháp tiềm năng cho FIFA, đó là đội Iraq sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế đội Iran, nếu đội tuyển này chính thức rút khỏi World Cup 2026 vì chiến tranh, bởi Iraq là đội bóng có thứ hạng cao tiếp theo dựa trên bảng xếp hạng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á", The Guardian cho biết thêm.