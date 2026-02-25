Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chủ tịch FIFA lên tiếng khẩn cấp về World Cup ở Mexico: ‘Sẽ không xảy ra thêm bất cứ sự cố nào’

Giang Lao
Giang Lao
25/02/2026 10:39 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa lên tiếng, rằng ông 'rất tự tin' Mexico vẫn là nước đồng chủ nhà World Cup cùng với Mỹ và Canada, dù tình hình an ninh bất ổn hiện nay.

Mexico đăng cai nhiều trận đấu quan trọng ở World Cup bao gồm play-off

Trước dư luận kêu gọi FIFA nên chuyển các trận đấu ở World Cup 2026 khỏi Mexico, sau khi xảy ra tình hình an ninh bất ổn ở nước này, đặc biệt tại thành phố Guadalajara, nơi bị rung chuyển bởi bạo lực kể từ cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), tay trùm ma túy Nemesio "El Mencho" Oseguera.

Chủ tịch FIFA lên tiếng khẩn cấp về World Cup ở Mexico: ‘Sẽ không xảy ra thêm bất cứ sự cố nào’- Ảnh 1.

Thành phố Guadalajara (Mexico) bị rung chuyển bởi bạo lực, khiến cơ hội đăng cai World Cup bị nghi ngờ

Ảnh: Reuters

Ngày 25.2, tại Colombia khi đang dự một sự kiện tại đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng trấn an: "Tôi rất tự tin, mọi thứ đều ổn. Giải đấu sẽ rất tuyệt vời". Ông cũng khẳng định trong cuộc phỏng vấn với AFP rằng: "Rất tự tin. Mexico sẽ sớm thiết lập lại trật tự, và đủ mọi khả năng đăng cai các trận đấu World Cup mà không để xảy ra thêm bất cứ sự cố nào".

Mexico là một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 19.7, cùng với Mỹ và Canada. 

Tại Mexico, diễn ra trận khai mạc World Cup trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City, giữa đội tuyển Mexico gặp Nam Phi ngày 11.6. 

World Cup 2026: Mexico chống UAV, dịch sởi; Mỹ huy động lực lượng di trú siết an ninh

Mexico cũng là nơi đội tuyển Hàn Quốc, đại diện bóng đá châu Á, chọn làm nơi đóng quân suốt thời gian diễn ra World Cup, tại thành phố Guadalajara đang bị bạo lực bao vây.

Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco, cũng sẽ đăng cai bốn trận đấu vòng bảng World Cup. Các thành phố Mexico City và Monterrey ở phía đông bắc Mexico cũng sẽ tổ chức các trận đấu, nhưng may mắn cả hai thành phố này đều không bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn gần đây.

Ngoài bốn trận đấu, bao gồm cả trận đấu được mong đợi giữa đội tuyển Uruguay gặp Tây Ban Nha, thành phố Guadalajara và Monterrey cũng sẽ tổ chức các trận play-off liên lục địa vào cuối tháng 3 tới đây để xác định hai đội cuối cùng giành vé tham dự World Cup.

Chính vì vậy, tình trạng bạo lực hiện nay ở Guadalajara đang gây rất nhiều lo ngại. Nhưng Chủ tịch FIFA đã khẳng định "mọi thứ sẽ ổn". Trước đó, Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum cũng đã trấn an người hâm mộ World Cup rằng không có rủi ro và cho biết tình hình "đang dần trở lại bình thường".

Chủ tịch FIFA lên tiếng khẩn cấp về World Cup ở Mexico: ‘Sẽ không xảy ra thêm bất cứ sự cố nào’- Ảnh 2.

Neymar mờ mịt đường trở lại đội tuyển Brazil

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với các đội tuyển chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển Hàn Quốc hiện đang xem xét tình hình ở Mexico và chưa có quyết định chuyển địa điểm đóng quân đã chọn tại Guadalajara.

Với đội tuyển Brazil, theo ESPN Brasil, HLV Ancelotti sẽ không gọi tiền đạo Neymar trở lại đội tuyển trong dịp FIFA Days tháng 3 chuẩn bị cho hai trận giao hữu chạy đà gồm gặp đội tuyển Pháp và Croatia (đều tại Mỹ) lần lượt diễn ra ngày 26.3 và 31.3. 

Điều này làm dấy lên khả năng chiến lược gia người Ý sẽ bỏ rơi Neymar ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

"Neymar chỉ còn một cơ hội cuối cùng, đó là chứng minh khả năng của mình có đủ thể lực và trạng thái phong độ tốt nhất để thi đấu tại World Cup hay không vào tháng 5, khi anh cũng phải trải qua một đợt đánh giá của HLV Ancelotti trong 2 trận giao hữu cuối trước thềm World Cup với đội tuyển Panama và Ai Cập", ESPN Brasil cho biết thêm.

