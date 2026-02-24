Đội tuyển Indonesia đấu giải ‘lạ’ FIFA Series, tân HLV John Herdman bị thách thức

FIFA Series là gì mà đội tuyển Indonesia được tham gia?

FIFA Series 2026 sẽ là phiên bản thứ hai giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức (lần đầu diễn ra năm 2024), bao gồm các trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia từ các liên đoàn châu lục khác nhau.

Đội tuyển Indonesia trở lại thi đấu tại FIFA Series kể từ sau cú sốc bị loại ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Đây là giải đấu thuộc sáng kiến mới của FIFA, nhằm làm sôi động lịch thi đấu quốc tế và đa dạng các trận đấu. Trong FIFA Series, mỗi đội tuyển quốc gia có cơ hội đối đầu với các đội tuyển từ liên đoàn khác. FIFA Series cũng sẽ mang đến cơ hội cho các đội tuyển việc kiểm tra sức mạnh của mình so với các đối thủ từ các liên đoàn khác mà rất hiếm khi có thể đối đầu nhau, theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia tham gia FIFA Series 2026 vì trống lịch thi đấu FIFA Days tháng 3, trong khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan còn thi đấu các trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 lần lượt gặp đội Malaysia và Turkmenistan đều vào ngày 31.3.

Đội tuyển Việt Nam trong FIFA Days tháng 3 còn thi đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh ngày 26.3 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Trong khi, đội tuyển Thái Lan chưa có thêm lịch đấu giao hữu trừ trận gặp Turkmenistan.

Với đội tuyển Indonesia (hạng 122 thế giới), theo lịch thi đấu tại FIFA Series 2026 được công bố, họ sẽ ra quân với trận gặp đối thủ được đánh giá dưới cơ là Saint Kitts & Nevis thuộc khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) và đang xếp tận vị trí thứ 154 trên bảng xếp hạng FIFA, vào ngày 27.3.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển xứ vạn đảo vào chung kết gặp đội thắng cặp còn lại là đội tuyển Bulgaria (từ UEFA, châu Âu) gặp Quần đảo Solomon (hạng 152) từ Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC). Nếu thua, họ sẽ đấu trận tranh hạng ba (đều cùng ngày 30.3).

Trong 4 đội tuyển dự tranh nhánh đấu FIFA Series ở Indonesia, đội tuyển Indonesia có thứ hạng chỉ xếp sau đội tuyển Bulgaria (hạng 87 thế giới). Đây cũng là đối thủ dự kiến sẽ vào chung kết và đối đầu với đội tuyển Indonesia.

Tân HLV John Herdman chịu sức ép tái thiết lại sức mạnh cho đội tuyển Indonesia và vô địch AFF Cup 2026 vào tháng 7 tới đây Ảnh: Reuters

Chủ tịch PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia), Erick Thohir sớm lên tiếng thách thức tân HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia trước khả năng sẽ gặp Bulgaria (gần như chắc chắn, vì 2 đối thủ còn lại quá yếu). Đó là cần thể hiện tài cầm quân của mình và có sự ra mắt thuận lợi, cũng như xây dựng lại hoặc tái thiết sức mạnh của đội tuyển sau cú sốc bị loại ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

"Tôi hy vọng rằng đội tuyển Indonesia, dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, có thể tận dụng sự kiện này (FIFA Series) để xây dựng lại sức mạnh. Sự kiện này không chỉ là một bài kiểm tra tốt cho HLV mới, mà còn là cơ hội để các cầu thủ đội tuyển kiểm tra khả năng của mình trước những đối thủ từ các liên đoàn khác nhau", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Chủ tịch PSSI cũng cảnh báo và chỉ ra đặc điểm của các đội tuyển như Saint Kitts & Nevis, dù có thứ hạng thấp, ít ai biết, nhưng đó là đối thủ có lối chơi thiên về sức mạnh và chịu ảnh hưởng rất lớn từ bóng đá Anh, dựa nhiều vào các pha phản công. Đội tuyển Indonesia nếu chủ quan, đánh giá thấp đối thủ, hoàn toàn có thể phải trả giá và HLV mới, John Herdman sẽ còn rất nhiều việc phải làm.