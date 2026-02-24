Cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia bất ngờ lên tiếng trước ngày CAS phán quyết: Sẵn sàng tái đấu Việt Nam, nếu…

Phán quyết ở CAS giải quyết mọi vấn đề của bóng đá Malaysia

Theo cựu cầu thủ nổi tiếng Malaysia, Safee Sali: "Tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) vào ngày 26.2 tới đây. Hy vọng nó có thể giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra bức tranh rõ ràng về vị thế thực sự của bóng đá Malaysia".

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được FIFA chứng minh với bằng chứng xác thực, không có ai có gốc gác nước này. Khả năng thắng kiện của họ ở CAS cực thấp Ảnh: Ngọc Linh

Safee Sali, hiện 42 tuổi, đang có ý định tranh cử chức vụ trong Ban Chấp hành mới của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khi tổ chức này tiến hành đại hội bầu cử trong thời gian tới. Anh cho rằng, vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi, bị FIFA xử phạt cùng với FAM bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch, sắp tới cần một phán quyết của CAS để làm rõ mọi thắc mắc và mở ra con đường rõ ràng.

"Nhìn vào tình hình hiện tại, các cầu thủ có thể thi đấu, nhưng về lâu dài, tôi không chắc chắn họ sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng quyết định này (từ CAS) có thể xoa dịu tình hình và cho phép chúng tôi tiến lên phía trước.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, vụ việc liên quan đến FIFA, vụ làm giả giấy tờ… bóng đá Malaysia có thể đối mặt với nhiều án phạt. Nhưng bóng đá vẫn phải tiếp tục vì lợi ích của xã hội, vì lợi ích của cộng đồng và vì lợi ích của chính môn thể thao này. Vì vậy, cần phải có phán quyết cuối cùng ở CAS để giải quyết mọi vấn đề của bóng đá Malaysia hiện nay", Safee Sali nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với báo chí Malaysia ngày 23.2.

Chính việc bóng đá Malaysia vẫn ở tình thế tranh tối tranh sáng trước ngày phán quyết ở CAS, khiến mọi thứ đều không chắc chắn. Cầu thủ Gabriel Palmero là một trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia vừa trở về nước này thi đấu cho CLB Kuching City, dù xác định tâm thế sẵn sàng trở lại đội tuyển. Tuy nhiên, nếu phán quyết ở CAS sắp tới đây gây bất lợi cho anh và những người khác, cầu thủ này sẽ phải quay thực hiện lại lệnh cấm treo giò 12 tháng của FIFA.

FIFA đã xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3, vì xác định 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện có gốc gác Ảnh: Ngọc Linh

"Tất nhiên, tôi sẵn sàng nếu được triệu tập vào đội tuyển Malaysia cho trận gặp Việt Nam. Tôi luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ, tất nhiên là tôi đã sẵn sàng. Tôi giữ liên lạc với nhiều đồng đội ở đội tuyển như Safawi Rasid và Noaa Laine. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với HLV Peter Cklamovski. Tôi vừa nói chuyện với ông ấy gần đây", Gabriel Palmero bày tỏ với kênh Astro Arena.

Tuy nhiên, theo Astro Arena, số phận của Gabriel Palmero và những cầu thủ nhập tịch "lậu" còn lại gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều phải chờ phán quyết ở CAS với phiên điều trần vào ngày 26.2, sau đó mới rõ thực sự ra sao. Họ chỉ đang ở tình trạng tạm hoãn thi hành án của FIFA, không đồng nghĩa sẽ được giảm hoặc xóa án.

Trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, Gabriel Palmero cùng 3 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, là những người đang hy vọng nếu họ bị FIFA cấm cửa việc thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách cầu thủ gốc gác, thì việc hiện thi đấu và làm việc tại Malaysia giúp họ trong tương lai sẽ trở lại đội tuyển nếu hội đủ điều kiện sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm.

Trong khi 3 cầu thủ còn lại Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca có lẽ đã chọn sự nghiệp thi đấu cho các CLB ở Tây Ban Nha, Chile và Argentina, không trở lại đội tuyển Malaysia bất kể tình huống ra sao.