Bóng đá Malaysia hiện bị bao trùm bởi câu hỏi: Ai là người đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA?

Đó dường như là âm thanh lớn nhất lúc này - không phải án phạt, không phải vấn đề tư cách cầu thủ, cũng không phải những hệ lụy dài hạn, mà là danh tính của người tố cáo.

Theo báo New Straits Times, diễn biến vụ việc vốn khá rõ ràng. FIFA đã tiến hành điều tra, xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ "gốc gác" vi phạm các quy định liên quan đến hồ sơ. Cơ quan này sau đó áp dụng án phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ.

Bóng đá Malaysia cần tự soi lại mình thay vì truy tìm người tố cáo

Hiện án phạt được tạm hoãn trong khi chờ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng những hệ quả tiềm ẩn vẫn còn đó.

Theo các báo cáo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận có đơn khiếu nại gửi đến FIFA chỉ một ngày sau chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ngày 10.6 năm ngoái.

Bên nộp đơn được AFC hé lộ là từ Việt Nam. Sau đó xuất hiện thêm thông tin cho rằng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đứng sau động thái này, tuy nhiên ông đã bác bỏ cáo buộc. Tuy nhiên, liệu ai là người nộp đơn có thực sự quan trọng?

Indonesia hiện không thiếu những vấn đề để tập trung. Họ đang đón làn sóng lạc quan sau các màn trình diễn tích cực ở vòng loại cuối World Cup, với lực lượng cầu thủ sinh ra tại Hà Lan. Họ có mục tiêu riêng để theo đuổi.

Vấn đề không phải ai đã gõ cửa FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ). Vấn đề là vì sao cánh cửa đó được mở. Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, một khiếu nại khó có thể được xem xét nếu không có cơ sở.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết ông không gửi đơn tố cáo

Theo truyền thông Malaysia, đây là thời điểm để nhìn lại.

Nếu các quy trình được tuân thủ đúng đắn, sẽ không có nhiều khoảng trống cho án phạt. Nếu tồn tại sai sót, dù là hành chính hay ở bất kỳ khía cạnh nào khác, điều đó cần được xử lý một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Ở trung tâm của câu chuyện là những hệ quả cụ thể.