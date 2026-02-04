Sếp lớn bóng đá Indonesia bị FIFA phạt cực nặng vì hành hung trọng tài Trung Quốc: Cấm 20 trận…

PSSI ém nhẹm, âm thầm kháng cáo FIFA bất thành

CNN Indonesia cho biết, thông tin chính thức "sếp lớn" của PSSI bị FIFA xử phạt được trang Iraq Football Gallery đưa tin ngày 3.2. Họ đã cố gắng liên lạc với ông Sumardji cũng như Tổng thư ký của PSSI, Yunus Nusi nhằm để xác minh thông tin. Tuy nhiên, những người này đều không có phản hồi. Mặc dù vậy, ngày 4.2, một nguồn tin từ nội bộ PSSI đã xác nhận với CNN Indonesia rằng, cơ quan này đã kháng cáo án phạt của ông Sumardji lên FIFA, nhưng đã bị bác bỏ.

Đội tuyển Indonesia chia tay giấc mơ dự World Cup 2026, sếp lớn còn bị FIFA xử phạt cực nặng vì hành hung trọng tài Ảnh: Reuters

"FIFA đã quyết định đình chỉ 20 trận đấu đối với Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia, Sumardji và phạt tiền 15.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 500 triệu đồng) vì "hành vi bạo lực" đối với trọng tài trong trận đấu giữa đội Indonesia và Iraq tại vòng loại World Cup 2026", trang tin Iraq Football Gallery cho biết ngày 3.2, cũng như trích lại tài liệu xử phạt của FIFA đăng tải trên website của cơ quan này.

Vụ việc khiến ông Sumardji bị FIFA xử phạt xảy ra ở cuối trận đấu tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, giữa đội tuyển Indonesia thua Iraq tỷ số 0-1 ngày 11.10.2025. Trận thua này, cùng trận ra quân cũng để thua đội Ả Rập Xê Út tỷ số 2-3, khiến đội tuyển xứ vạn đảo cay đắng nói lời chia tay luôn giấc mơ dự World Cup.

Khi đó, FIFA đã ra án phạt với ông Sumardji vào ngày 18.11.2025, nhưng PSSI ém nhẹm để âm thầm kháng cáo FIFA, trước khi bị bác bỏ mới đây.

Ở cuối trận gặp Iraq, sau khi liên tiếp phản ứng trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning vì cho rằng ông này đưa ra nhiều tiếng còi bất lợi cho đội tuyển Indonesia, ông Sumardji cùng các thành viên ban huấn luyện và một số cầu thủ Indonesia đã có nhiều hành động được cho là xô xát với trọng tài.

Tình hình căng thẳng nhất là trong những phút bù giờ khi 2 cầu thủ Indonesia là Shayne Pattynama và Thom Haye đều bị trọng tài Ma Ning phạt thẻ đỏ, ông Sumardji đã tham gia vào cuộc tranh cãi này và đã có "hành vi bạo lực" với trọng tài cũng bị phạt thẻ đỏ, dẫn đến án phạt tiếp theo từ FIFA, theo CNN Indonesia.

Trường hợp của ông Sumardji là nặng nhất, khi bị FIFA xử phạt cấm đến 20 trận, trong khi 2 cầu thủ Shayne Pattynama và Thom Haye bị cấm 4 trận. Các cầu thủ này chắc chắn sẽ bỏ lỡ lịch thi đấu của đội tuyển Indonesia trong lịch FIFA Days tháng 3 và tháng 6.

Vì án phạt của FIFA, có tin ông Sumardji nhiều khả năng cũng sẽ từ chức Chủ tịch Ban điều hành đội tuyển thuộc PSSI. Ông Sumardji là nhân vật kỳ cựu của bóng đá Indonesia, từng nhiều năm làm trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá nước này. Việc vị quan chức cao cấp của bóng đá Indonesia từ chức vì án phạt của FIFA, có thể khiến ban lãnh đạo PSSI sẽ có biến động lớn ở thượng tầng trong thời gian tới.