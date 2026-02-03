Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Không chặn được Benzema đến Al Hilal, Ronaldo và những người bạn sẽ chia tay Al Nassr

Giang Lao
Giang Lao
03/02/2026 08:59 GMT+7

Cuộc đình công của Ronaldo thất bại khi tiền đạo kỳ cựu Karim Benzema vẫn hoàn tất chuyển đến kình địch đối thủ Al Hilal, trong khi Al Nassr có chiến thắng trong ngày siêu sao người Bồ Đào Nha từ chối thi đấu.

Ronaldo và những người bạn nộp đơn rời Al Nassr trong vài giờ tới

Theo nhiều nguồn tin từ Bồ Đào Nha, HLV Jorge Jesus và 2 người bạn thân của Ronaldo đang làm việc ở CLB Al Nassr gồm Giám đốc điều hành Jose Semedo và Giám đốc thể thao Simao, đều sẽ nộp đơn từ chức trong vài giờ tới. Bản thân Ronaldo cũng sẽ cân nhắc việc rời khỏi Ả Rập Xê Út khép lại giai đoạn thi đấu tại đây.

Không chặn được Benzema đến Al Hilal, Ronaldo và những người bạn sẽ chia tay Al Nassr- Ảnh 1.

Ronaldo và HLV Jorge Jesus, cùng 2 người bạn thân sắp chia tay Al Nassr vì bất đồng với ban lãnh đạo CLB

Ảnh: Reuters

Ronaldo đã giận dỗi từ chối thi đấu cho Al Nassr, phản đối ban lãnh đạo CLB là Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), những người đã ưu ái tăng cường lực lượng cho CLB đối thủ là Al Hilal để cạnh tranh ngôi vô địch Saudi Pro League. 

Đây là danh hiệu Ronaldo đặt mọi quyết tâm sẽ giúp Al Nassr đoạt được ở mùa giải 2025 - 2026, sau cú khởi đầu kỷ lục với 10 trận thắng liên tiếp đầu mùa. Sau 4 trận chỉ hòa và thua gần đây, Al Nassr trở lại ngoạn mục với 5 chiến thắng liên tiếp để cạnh tranh ngôi đầu với Al Hilal (chỉ còn thua 1 điểm, 46 so với 47).

Tuy nhiên, ở chiến thắng mới nhất của Al Nassr trước Al Riyadh với tỷ số 1-0 ngày 2.2, Ronaldo vắng mặt vì từ chối thi đấu. Hai cầu thủ giúp Al Nassr có chiến thắng là Joao Felix kiến tạo cho Sadio Mane (ghi bàn phút 40).

Cùng thời điểm Ronaldo đình công không thi đấu với ý định chặn thương vụ Benzema chuyển từ CLB Al Ittihad sang Al Hilal, cũng như đòi hỏi ban lãnh đạo PIF phải khôi phục lại quyền lãnh đạo Al Nassr cho những người bạn của mình. Thế nhưng, mọi thứ đều không thành công. Benzema vẫn kịp hoàn tất chuyển đến Al Hilal với hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2027.

Sự có mặt của Benzema sẽ giúp Al Hilal mạnh lên đáng kể để giữ ưu thế trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League. Trong khi đội bóng của Ronaldo không được tăng cường ngôi sao nào, sau khi đã chi quá nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 lên đến hơn 116 triệu USD.

Sự giận dỗi của Ronaldo cũng đang khiến nội bộ Al Nassr trải qua sóng gió. Theo báo Bồ Đào Nha, A BOLA, HLV Jorge Jesus đã không tham dự cuộc phỏng vấn nhanh thường lệ cũng như cuộc họp báo sau trận đấu với Al Riyadh, và đã xin lỗi báo chí. Tình hình này khiến sự căng thẳng tiếp tục leo thang tại Al Nassr.

A BOLA cũng dự báo, HLV Jorge Jesus, 2 người bạn thân của Ronaldo và cả danh thủ này đều có thể từ chức khỏi Al Nassr trong vòng vài giờ tới. Qua đó, sẽ đẩy cuộc khủng hoảng hiện nay ở bóng đá Ả Rập Xê Út trở nên cao trào, và chưa rõ liệu PIF có nhượng bộ hay không. 

Ronaldo còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6.2027, và nhận mức lương khổng lồ hơn 246 triệu USD/năm (khoảng 6.433 tỉ đồng).

Ronaldo Jorge Jesus al hilal al nassr Saudi Pro League
Bình luận (0)

